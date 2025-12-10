Šeranić: Srpska dobija centar za toksikologiju

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je da je Ministarstvo s ciljem tretiranja eventualnog trovanja hemikalijama i biocidima, kroz izmjene zakona, počelo proces formiranja centra za toksiokologiju u okviru Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

"Moramo imati na umu da se ovakvi centri formiraju za veće područje. Bitno je da imamo jedan takav centar u Srpskoj kako bismo mogli da vodimo registar eventualnih trovanja i da reagujemo pravovremeno kada su u pitanju građani", naveo je Šeranić.

Prije otvaranja Međunarodnog simpozijuma "Regulatorna toksikologija" u Banjaluci, Šeranić je naglasio da se građani svakodnevno susreću sa hemikalijama i biocidima i da je zbog toga vrlo važan regulatorni okvir.

"To predstavlja brigu o stanovništvu na način praćenja onoga sa čim mi svi dolazimo u kontakt. Iz tog razloga je vrlo značajan ovaj skup da bi po pitanju različitih praksi razmijenili iskustva i vidjeli šta je to potrebno da unaprijedimo oblast hemikalija i biocida", rekao je Šeranić novinarima.

On je naveo da su zakoni o hemikalijama i biocidima u nadležnosti Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, te dodao da je upravo odjeljenje Ministarstva kontakt tačka za hemijsku bezbjednost Svjetske zdravstvene organizacije.

"Odjeljenje je i ka EU označeno kao kontakt tačka koja predstavlja kontakt između privrede i regulatornog okvira", rekao je Šeranić.

On je dodao da Ministrstvo ima odličnu saradnju i sa Privrednom komorom Srpske sa kojom sarađuje po pitanju obaveza koje privrednici treba da ispune da bi prometovali proizvode iz navedene oblasti.

"Ovakav skup će omogućiti da unaprijedimo ono što je potrebno za poslovanje ali, prije svega, i preventivno djelovanje da ne bi dolazili u situaciju eventualnih trovanja tim materijama", rekao je Šeranić.

Šeranić je, odgovarajući na pitanje o Prijedlogu zakona o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje, rekao da taj zakon donosi mnoge novine, a između ostalog i kompletnu zabranu prodaje elektronskih cigareta za maloljetne građane.

"Potpuno se zabranjuje i prodaja duvana za žvakanje. Na prijedlog Udruženja `Horeka` potpuno se zabranjuje pušenje u ugostiteljskim objektima", rekao je Šeranić.

Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci Ranko Škrbić rekao je da će jedna od glavnih tema Međunarodnog simpozijuma "Regulatorna toksikologija" biti formiranje odjeljenja za kliničku toksikologiju pri UKC-u Srpske.

"Već smo sa rukovodstvom UKC-a dogovarali i određene oblike edukacije naših doktora iz oblasti kliničke toksikologije kako bismo mogli odgovoriti na sve izazove potencijalnog trovanja", rekao je Škrbić.

Simpozijum organizuje Odjeljenje medicinskih nauka Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, Medicinski fakultet i Udruženje toksikologa Srpske.