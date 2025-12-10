Logo
Large banner

Šeranić: Srpska dobija centar za toksikologiju

Izvor:

SRNA

10.12.2025

11:09

Komentari:

0
Шеранић: Српска добија центар за токсикологију
Foto: Srna

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je da je Ministarstvo s ciljem tretiranja eventualnog trovanja hemikalijama i biocidima, kroz izmjene zakona, počelo proces formiranja centra za toksiokologiju u okviru Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

"Moramo imati na umu da se ovakvi centri formiraju za veće područje. Bitno je da imamo jedan takav centar u Srpskoj kako bismo mogli da vodimo registar eventualnih trovanja i da reagujemo pravovremeno kada su u pitanju građani", naveo je Šeranić.

Prije otvaranja Međunarodnog simpozijuma "Regulatorna toksikologija" u Banjaluci, Šeranić je naglasio da se građani svakodnevno susreću sa hemikalijama i biocidima i da je zbog toga vrlo važan regulatorni okvir.

"To predstavlja brigu o stanovništvu na način praćenja onoga sa čim mi svi dolazimo u kontakt. Iz tog razloga je vrlo značajan ovaj skup da bi po pitanju različitih praksi razmijenili iskustva i vidjeli šta je to potrebno da unaprijedimo oblast hemikalija i biocida", rekao je Šeranić novinarima.

Пас Ози

Zanimljivosti

Pas Ozi oborio Ginisov rekord za najduži jezik

On je naveo da su zakoni o hemikalijama i biocidima u nadležnosti Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, te dodao da je upravo odjeljenje Ministarstva kontakt tačka za hemijsku bezbjednost Svjetske zdravstvene organizacije.

"Odjeljenje je i ka EU označeno kao kontakt tačka koja predstavlja kontakt između privrede i regulatornog okvira", rekao je Šeranić.

On je dodao da Ministrstvo ima odličnu saradnju i sa Privrednom komorom Srpske sa kojom sarađuje po pitanju obaveza koje privrednici treba da ispune da bi prometovali proizvode iz navedene oblasti.

"Ovakav skup će omogućiti da unaprijedimo ono što je potrebno za poslovanje ali, prije svega, i preventivno djelovanje da ne bi dolazili u situaciju eventualnih trovanja tim materijama", rekao je Šeranić.

Šeranić je, odgovarajući na pitanje o Prijedlogu zakona o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje, rekao da taj zakon donosi mnoge novine, a između ostalog i kompletnu zabranu prodaje elektronskih cigareta za maloljetne građane.

"Potpuno se zabranjuje i prodaja duvana za žvakanje. Na prijedlog Udruženja `Horeka` potpuno se zabranjuje pušenje u ugostiteljskim objektima", rekao je Šeranić.

Контејнер за текстил

Region

Trudnica upala u kontejner za tekstil, reagovali vatrogasci

Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci Ranko Škrbić rekao je da će jedna od glavnih tema Međunarodnog simpozijuma "Regulatorna toksikologija" biti formiranje odjeljenja za kliničku toksikologiju pri UKC-u Srpske.

"Već smo sa rukovodstvom UKC-a dogovarali i određene oblike edukacije naših doktora iz oblasti kliničke toksikologije kako bismo mogli odgovoriti na sve izazove potencijalnog trovanja", rekao je Škrbić.

Simpozijum organizuje Odjeljenje medicinskih nauka Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, Medicinski fakultet i Udruženje toksikologa Srpske.

Podijeli:

Tagovi:

Alen Šeranić

UKC RS

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пас Ози оборио Гинисов рекорд за најдужи језик

Zanimljivosti

Pas Ozi oborio Ginisov rekord za najduži jezik

2 h

0
Трудница упала у контејнер за текстил, реаговали ватрогасци

Region

Trudnica upala u kontejner za tekstil, reagovali vatrogasci

2 h

0
Тадић: Уставна права грађана сведена на принцип хоћеш-нећеш

Republika Srpska

Tadić: Ustavna prava građana svedena na princip hoćeš-nećeš

2 h

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Upali čovjeku u kuću i iznuđivali mu pare

2 h

0

Više iz rubrike

Тадић: Уставна права грађана сведена на принцип хоћеш-нећеш

Republika Srpska

Tadić: Ustavna prava građana svedena na princip hoćeš-nećeš

2 h

0
Шешлија: О изборном инжењерингу говоре прваци изборних манипулација

Republika Srpska

Šešlija: O izbornom inženjeringu govore prvaci izbornih manipulacija

2 h

1
Којић: Ћудићева - стечајни управник своје странке

Republika Srpska

Kojić: Ćudićeva - stečajni upravnik svoje stranke

3 h

0
Кошарац: Нелегалан покушај да се Блануши обезбиједи побједа, српски народ је изабрао Карана

Republika Srpska

Košarac: Nelegalan pokušaj da se Blanuši obezbijedi pobjeda, srpski narod je izabrao Karana

3 h

2
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

05

Bez položenog vozačkog divljao po putu: Udario u automobile, pa se zakucao u izlog

13

04

Oglasila se banka o navodnoj ''nestašici'' evra

12

59

Širi se opasna zaraza: Raste broj oboljelih

12

58

Robert Prosinečki ponovo u pogonu: Evo koga preuzima

12

54

Detalji krvavog obračuna: Upucan vlasnik kafića

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner