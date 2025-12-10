Logo
Large banner

Košarac: Nelegalan pokušaj da se Blanuši obezbijedi pobjeda, srpski narod je izabrao Karana

10.12.2025

09:31

Komentari:

2
Кошарац: Нелегалан покушај да се Блануши обезбиједи побједа, српски народ је изабрао Карана
Foto: Srna

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac ocijenio je da se digla sarajevska "kuka i motika" da kandidatu SDS-a na prijevremenim izborima Branku Blanuši pokuša nelegalno obezbijediti pobjedu, suprotno izbornoj volji srpskog naroda.

"/Kristijan/ Šmit, Centralna izborna komisija i bošnjački političari uprežu svim silama da Republici Srpskoj instaliraju predsjednika po svojoj mjeri", istakao je Košarac.

Djevojka

Svijet

Tamara organizovala lažnu otmicu kćerke s invaliditetom

On je napomenuo da Blanuša i ostatak opozicije /u/ Srpskoj bespogovorno pristaju da budu marionete u sarajevskoj igri.

"Sarajevski scenario je oproban više puta izborom Željka Komšića redovno za hrvatskog člana Predsjedništva BiH glasovima Bošnjaka", dodao je Košarac.

Prema njegovim riječima, isti princip sada bi primijenili u Srpskoj i bošnjačkim glasovima bi da biraju Blanušu za predsjednika.

Сергеј Лавров

Svijet

Lavrov: Evropljani pokušavaju na sve načine da ometaju mirovni proces

"Blanuša i Komšić = Blanušić. Blanušić bi bio idealan sarajevski izbor za predsjednika Republike Srpske", smatra Košarac.

On je poručio da je srpski narod izabrao Sinišu Karana i politike /lidera SNSD-a/ Milorada Dodika.

Истрага / Илустративна фотографија

Region

Ispovijest najstrašnijeg balkanskog plaćenog ubice: Haos je postao moja logika

"Podvale CIK-ovaca i Šmitovaca u vidu raznih `blanušića`, `blamuša` i `zblamuša` nikada neće proći u Srpskoj. Čestitajte pobjedu Karanu i politici Milorada Dodika! To je jedino ispravno što možete uraditi. Srpska je pobijedila", naveo je Košarac na "Instagramu".

Podijeli:

Tag:

Staša Košarac

Komentari (2)
Large banner

Pročitajte više

Откривени нови докази о Алцхајмеровој болести

Zdravlje

Otkriveni novi dokazi o Alchajmerovoj bolesti

3 h

0
Митрополит Теодосије: Међународна заједница да преузме одговорност за заштиту СПЦ на Космету

Srbija

Mitropolit Teodosije: Međunarodna zajednica da preuzme odgovornost za zaštitu SPC na Kosmetu

3 h

0
Породица Бруса Вилиса се спрема на најгоре: Глумац више не препознаје ни најближе

Scena

Porodica Brusa Vilisa se sprema na najgore: Glumac više ne prepoznaje ni najbliže

3 h

0
Роботи као редари на паркингу у Кини

Nauka i tehnologija

Roboti kao redari na parkingu u Kini

3 h

0

Više iz rubrike

Ковачевић: Опозиција срушила одлуку НСРС, у корист своје БиХ и у одбрану свог Шмита

Republika Srpska

Kovačević: Opozicija srušila odluku NSRS, u korist svoje BiH i u odbranu svog Šmita

4 h

1
Рашкај: Блокада прелаза Градишка непотребна, угрожава транспортни саобраћај у БиХ

Republika Srpska

Raškaj: Blokada prelaza Gradiška nepotrebna, ugrožava transportni saobraćaj u BiH

4 h

0
Ванредна сједница Управног одбора УИО БиХ у Бањалуци

Republika Srpska

Vanredna sjednica Upravnog odbora UIO BiH u Banjaluci

5 h

0
Посебна сједница Владе Српске о буџету

Republika Srpska

Posebna sjednica Vlade Srpske o budžetu

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

05

Bez položenog vozačkog divljao po putu: Udario u automobile, pa se zakucao u izlog

13

04

Oglasila se banka o navodnoj ''nestašici'' evra

12

59

Širi se opasna zaraza: Raste broj oboljelih

12

58

Robert Prosinečki ponovo u pogonu: Evo koga preuzima

12

54

Detalji krvavog obračuna: Upucan vlasnik kafića

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner