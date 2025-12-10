Košarac: Nelegalan pokušaj da se Blanuši obezbijedi pobjeda, srpski narod je izabrao Karana

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac ocijenio je da se digla sarajevska "kuka i motika" da kandidatu SDS-a na prijevremenim izborima Branku Blanuši pokuša nelegalno obezbijediti pobjedu, suprotno izbornoj volji srpskog naroda.

"/Kristijan/ Šmit, Centralna izborna komisija i bošnjački političari uprežu svim silama da Republici Srpskoj instaliraju predsjednika po svojoj mjeri", istakao je Košarac.

Svijet Tamara organizovala lažnu otmicu kćerke s invaliditetom

On je napomenuo da Blanuša i ostatak opozicije /u/ Srpskoj bespogovorno pristaju da budu marionete u sarajevskoj igri.

"Sarajevski scenario je oproban više puta izborom Željka Komšića redovno za hrvatskog člana Predsjedništva BiH glasovima Bošnjaka", dodao je Košarac.

Prema njegovim riječima, isti princip sada bi primijenili u Srpskoj i bošnjačkim glasovima bi da biraju Blanušu za predsjednika.

Svijet Lavrov: Evropljani pokušavaju na sve načine da ometaju mirovni proces

"Blanuša i Komšić = Blanušić. Blanušić bi bio idealan sarajevski izbor za predsjednika Republike Srpske", smatra Košarac.

On je poručio da je srpski narod izabrao Sinišu Karana i politike /lidera SNSD-a/ Milorada Dodika.

Region Ispovijest najstrašnijeg balkanskog plaćenog ubice: Haos je postao moja logika

"Podvale CIK-ovaca i Šmitovaca u vidu raznih `blanušića`, `blamuša` i `zblamuša` nikada neće proći u Srpskoj. Čestitajte pobjedu Karanu i politici Milorada Dodika! To je jedino ispravno što možete uraditi. Srpska je pobijedila", naveo je Košarac na "Instagramu".