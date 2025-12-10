Vanredna sjednica Upravnog odbora UIO BiH u Banjaluci

10.12.2025
07:24
Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH održaće danas u Banjaluci vanrednu sjednicu na kojoj će razmatrati prijedlog izmjene i dopune pravilnika o unutrašnjoj organizaciji koji se odnosi na granični prelaz u Gradišci.
Planirano je i razmatranje odluke o utvrđivanju privremenih koeficijenta za raspodjelu sredstava sa jedinstvenog računa, odluke za privremena poravnanja među entitetima, kao i odluke o raspodjeli prihoda od putarine za auto-puteve i puteve.
Uprava za indirektno oporezivanje pozvala je juče sve relevantne faktore da hitno obezbijede potrebne uslove da se otvori novi granični prelaz Gradiška.
