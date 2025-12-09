Logo
Cvijanović: Licemjerje SDS-a progovara kroz Babalja

Цвијановић: Лицемјерје СДС-а проговара кроз Бабаља
Foto: SRNA

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da licemjerje SDS-a progovara kroz funcionera te stranke Darka Babalja.

"Za Darka Babalja iz SDS-a pravda je kada njemački državljanin Kristijan Šmit donese nelegalnu odluku o zabrani finansiranja dvije stranke iz Republike Srpske - SNSD-a i Ujedinjene Srpske. Za njega je pravda kada visoki predstavnici, pa i Šmit koji se tako predstavlja, zabrane bilo kojem sudu na planeti da preispituje njihove odluke", navela je Cvijanovićeva.

Жељка Цвијановић

BiH

Cvijanović: Institucije Srpske imaju mehanizme za ono što je ustavna obaveza Srpske

Ona je dodala da je za Babalja pravda i kada se iz budžeta ne finansiraju samo dvije stranke, ali nije onda kada to važi za sve podjednako.

"Ovo je licemjerje SDS-a koje progovara kroz Darka Babalja. Licemjerje je i kad opozicija priznaje izborne rezultate samo u opštinama i gradovima u kojima su pobijedili", navela je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da je opozicija svojim zahtjevima dodatno "sludila" i Centralnu izbornu komisiju /CIK/ BiH, koja je politizovana i nezakonito izlazi u susret opoziciji i njenim stranim mentorima, prebrojavajući bezbroj puta glasačke listiće.

Жељка Цвијановић

BiH

Cvijanović: Sarajevo nastavlja da drži BiH u ekonomskoj i infrastrukturnoj izolaciji

Osim toga, kako je navela, CIK ispoljava i krajnju nesposobnost da se uhvati u koštac sa prebrojavanjem za samo jedan nivo vlasti, uz malu izlaznost, i bez značajnijih primjedaba tokom izbornog procesa.

"Povjeriti im prebrojavanje za sve nivoe vlasti i uz veću izlaznost, biće pravi izazov. Osim ako se ne vrate u zakonske okvire i ne provedu proces dekontaminacije i depolitizacije", navela je Cvijanovićeva na "Iksu".

