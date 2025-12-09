Logo
Do kraja februara Zakon o pravima boraca: Znatno veća sredstva za boračke kategorije

ATV

09.12.2025

19:24

1
Foto: ATV

Moja misija kao premijera je da se svim boračkim kategorijama vrati status koji zaslužuju, poručio je predsjednik Vlade Savo Minić nakon konsultacija za izradu budžeta.

Do kraja februara trebalo bi da bude završen Zakon o pravima boraca.

"Prvenstveno je dogovor bio da zakon ide po hitnom postupku i onda smo formirali da u radnim grupama budu svi predstavici ovih kategorija, nakon toga smo razgovarali da zakon ide u redovnu proceduru. Ima i onih stvari koje se ne odnose isključivo na novac, a koje se odnose na određeni status, gdje naši borci i sve kategorije proistekle iz odbrambeno-otadžbinskog rata, od kartica, banjske rehabilitacije'', rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Za Srpsku izbori završeni, CiK stvara stanje nesigurnosti

Za narednu godinu iz budžeta će biti izdvojena znatno veća sredstva za boračke kategorije. Izmjenama Zakona o pravima boraca biće regulisano sve što je dogovoreno u prethodnom periodu.

"Dobili smo obećanje od premijera da koliko mi brzo na radnoj grupi stignemo da uradimo i ukalkulišemo ove izmjene i dopune u zakon, zakon će ući u skupštinsku proceduru, biće što ranije usvojen'', kazao je predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske, Radan Ostojić.

Влада Република Српске

Društvo

Sutra sastanak radne grupe za izmjene i dopune Zakona o pravima boraca

Dogovoreno je i novo povećanje invalidnina od 1. januara za 10 odsto.

"Što se tiče žena žrtava rata i naše invalidnine ona će biti u rastu i više nego što smo očekivali, zato što smo već jedno povećanje imali u oktobru. Jako sam zadovoljna jer smo preko 85%, 90% stvari dogovorili, sve organizacije sa premijerom.'', izjavila je predsjednica Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske, Božica Živković Rajilić.

Prijedlog budžeta Srpske za narednu godini će biti razmotren i utvrđen na sutrašnjoj sjednici Vlade. Nakon toga ide u skupštinsku proceduru.

Vlada Republike Srpske

Savo Minić

Zakon o pravima boraca

