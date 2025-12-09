Župljanin: Vlada ispoštovala sve što smo dogovorili

Predsjednik Organizacije starješina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin izjavio je danas u Banjaluci da je Vlada Srpske ispoštovala sve što je dogovoreno sa predstavnicima boračkih kategorija.

"Idemo korak po korak, radimo smisleno i logično i nema potrebe za bilo kakvim tenzijama", rekao je Župljanin novinarima nakon sastanka predstavnika organizacija proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata sa predsjednikom Vlade Savom Minićem.

On je zahvalio premijeru Miniću i resornom ministarstvu za konstruktivan pristup rješavanju problema boračke populacije.

"Za našu i većinu organizacija, na prošlom sastanku, ali i konsultacijama o budžetu nije bilo ništa sporno, jer je premijer vrlo jasno i precizno rekao šta će biti. Sad razgovaramo o parametrima koje imamo, a sa budžetskim korisnicima utvrdićemo definitivne zaključke", rekao je Župljanin.

On je naglasio da Vlada Republike Srpske ne daje lažna obećanja.

"Čak nam je ponuđeno nešto više od onoga što smo očekivali", rekao je Župljanin.