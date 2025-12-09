Logo
Large banner

Arsenović: Toplanom operativno upravlja Petrović - građani taoci neodgovornosti

Izvor:

SRNA

09.12.2025

12:57

Komentari:

0
Арсеновић: Топланом оперативно управља Петровић - грађани таоци неодговорности

Predsjednik Skupštine grada Bijeljina Željana Arsenović izjavila je Srni da građani Bijeljine imaju pravo na grijanje i da ne smiju biti "taoci lošeg sistema i nečije neodgovornosti".

Prema njenim riječima, istina je jednostavna - "Toplanom operativno upravlja gradonačelnik!"

"On postavlja rukovodstvo. On se pita. Ni Skupština, ni od‌jeljenja Gradske uprave niti bilo ko drugi", istakla je Arsenovićeva.

Ona je navela i da problemi sa grijanjem u Bijeljini nisu počeli ove zime, već traju godinama.

"Imali smo prekide zbog nedostatka uglja, pa blokade računa zbog dugova, pa havarije na mreži, odlaganje početka sezone grijanja zbog kasnog tendera… I svaki put isto – kad sistem zakaže, samo onaj ko je postavio sistem i upravlja njime nije kriv", istakla je Arsenovićeva.

Ona je pojasnila da je u ovoj godini Skupština, iako pod velikim pritiskom javnosti i svjesna da će odluke biti nepopularne, uradila sve što je bilo u njenoj nadležnosti.

"Na prijedlog gradonačelnika i rukovodstva Gradske toplane usvojeno je povećanje cijene grijanja za 25 odsto. Teška odluka, ali uz obrazloženje rukovodstva toplane da je to jedini način da se obezbijedi ugalj i stabilno grijanje", rekla je ona.

Podsjetila je i da je usvojena garancija Grada za kredit od 2,6 miliona KM, da se izmire stari dugovi, isplate plate i obezbijede energenti.

"Odobrili smo dodatna interventna sredstva po osnovu sudskog poravnanja u prethodnom periodu. Za sve ove odluke rečeno nam je da će sad sve biti stabilno.

Danas, nažalost, vidimo da nije", istakla je Arsenovićeva.

Ротација полиција

Svijet

Bivšu ženu ubio dok je u naručju držala sina (3)

Ona je ukazala i na to da Toplana već skoro pet godina nema direktora u punom mandatu.

"Sve vrijeme smjene, privremena rješenja, improvizacije – i na kraju uvijek isti ishod - kvarovi, havarije i nervoza građana. To nije odgovornost Skupštine. To je direktna posljedica lošeg upravljanja", rekla je ona.

Arsenovićeva je ponovila da Skupština ne imenuje rukovodstvo Toplane i ne upravlja sistemom - ne nabavlja ugalj, ne održava mrežu i ne donosi tehničke odluke.

"Sve to je u rukama gradonačelnika i ljudi koje je on lično postavio. Što je bilo do gradske skupštine je urađeno. Više od toga zakonski ne možemo. Zato je sramota i krajnje nepošteno da se, kada građani ispaštaju, ponovo traže krivci bilo gd‌je drugo", naglasila je predsjednik Skupštine.

Ona je rekla da Skupština traži hitnu reviziju rada Toplane, imenovanje stručnog direktora u punom mandatu bez političkih eksperimenata, jasan plan sanacije mreže i otvoren razgovor s građanima – bez prikrivanja problema i nerealnih obećanja.

"Bijeljina je preveliki grad da bi se njeni građani smrzavali zbog nečije nesposobnosti, improvizacije ili politike. Građani zaslužuju tople stanove, a zaslužuju i da znaju ko je kriv jer to nemaju", zaključila je ona.

U Bijeljini nema gradskog grijanja i ne zna se tačno kada će ga biti, zbog čega su u centralnoj Osnovnoj školi "Sveti Sava", koju pohađa 1.350 đaka, bili primorani da časove skrate na 30 minuta.

Direktor Toplane Goran Vučković rekao je da popravke traju na uglu ulica Cara Uroša i 1. maja, da je riječ o velikom kvaru na toplovodu i da bi trebalo da ovaj problem bude riješen do kraja nedjelje.

Podijeli:

Tagovi:

Bijeljina

grijanje

Željana Arsenović

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Бившу жену убио док је у наручју држала сина (3)

Svijet

Bivšu ženu ubio dok je u naručju držala sina (3)

58 min

0
Минић: Први пут постигнут консензус о најважнијим питањима

Republika Srpska

Minić: Prvi put postignut konsenzus o najvažnijim pitanjima

59 min

0
Мирисна свијећа

Savjeti

Ako imate mirisne svijeće u domu, bolje ih odmah izbacite: Evo šta rade organizmu

1 h

0
Амиџић о одлуци Крњића: Грађани чекају, привреда трпи

Republika Srpska

Amidžić o odluci Krnjića: Građani čekaju, privreda trpi

1 h

2

Više iz rubrike

Протест студената у Сарајеву, траже боље услове за смјештај и учење

Gradovi i opštine

Protest studenata u Sarajevu, traže bolje uslove za smještaj i učenje

1 h

0
Радијатор гријање

Gradovi i opštine

Bijeljina i dalje bez grijanja: Zbog hladnih učionica skraćeni časovi

1 h

1
Инспекторат најавио ванредну контролу школе у Мркоњићу

Gradovi i opštine

Inspektorat najavio vanrednu kontrolu škole u Mrkonjiću

2 h

0
"БиХ ће свечано отворити гранични прелаз Градишка, па затворити"

Gradovi i opštine

"BiH će svečano otvoriti granični prelaz Gradiška, pa zatvoriti"

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

47

Vlasnik lokala pretukao gosta

13

47

Minić: Za Srpsku izbori završeni, CiK stvara stanje nesigurnosti

13

44

Slučaj nasilja u mrkonjićkoj školi: Oglasila se direktorica

13

38

Sutra sunčano, po kotlinama i uz rijeke maglovito i hladnije

13

37

Putin odlikovao učesnike SVO: Ruski narod ujedinjuje ponos na svoju Otadžbinu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner