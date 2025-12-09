Logo
Bivšu ženu ubio dok je u naručju držala sina (3)

Izvor:

Telegraf

09.12.2025

12:51

Foto: cottonbro studio/Pexels

Mihaelu, majku troje djece ubio je muž pred očima njenog najmlađeg sina u rumunskom gradu Bečiju.

On je Mihaelu izboi nožem 15 puta, baš na njen imendan. Najmlađeg sina komšije su pronašle kako grli mamu koja je u njegovim rukama izdahnula.

Komšije kažu da je Mihaela prije mjesec dana povela svog najmlađeg sina iz kuće i odlučila da napusti muža koji ju je prije toga pretukao.

Nadala se da će je to spasiti, ali nije joj se desilo. Na njen imendan, ispred crkve, dok je u naručju držala svog trogodišnjeg sina, Mihaela je divljački izbodena nožem.

Odmah nakon jezivog zločina, muškarac je pobjegao, ostavljajući bivšu ženu u lokvi krvi pored njihovog djeteta.

Dječaka su kasnije pronašle komšije, uplašenog, kako grli krvavu majku.

SARAJEVO

Gradovi i opštine

Protest studenata u Sarajevu, traže bolje uslove za smještaj i učenje

Mediji prenose da siu nadzorne kamere snimile čin jezivog ubistva ispred crkve.

Nakon ubistva, napadač je pobjegao u svoju kuću i pokušao samoubistvo. Prevezen je u kritičnom stanju u Aleksandriji i životno je ugrožen.

Mediji prenose da je Mihaelin muž imao zabranu prilaska, ali ga to nije sprečilo da je brutalno napadne.

