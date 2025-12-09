Bivšu ženu ubio dok je u naručju držala sina (3)

Izvor:
Mihaelu, majku troje djece ubio je muž pred očima njenog najmlađeg sina u rumunskom gradu Bečiju.
On je Mihaelu izboi nožem 15 puta, baš na njen imendan. Najmlađeg sina komšije su pronašle kako grli mamu koja je u njegovim rukama izdahnula.
Komšije kažu da je Mihaela prije mjesec dana povela svog najmlađeg sina iz kuće i odlučila da napusti muža koji ju je prije toga pretukao.
Nadala se da će je to spasiti, ali nije joj se desilo. Na njen imendan, ispred crkve, dok je u naručju držala svog trogodišnjeg sina, Mihaela je divljački izbodena nožem.
Odmah nakon jezivog zločina, muškarac je pobjegao, ostavljajući bivšu ženu u lokvi krvi pored njihovog djeteta.
Dječaka su kasnije pronašle komšije, uplašenog, kako grli krvavu majku.
Mediji prenose da siu nadzorne kamere snimile čin jezivog ubistva ispred crkve.
Nakon ubistva, napadač je pobjegao u svoju kuću i pokušao samoubistvo. Prevezen je u kritičnom stanju u Aleksandriji i životno je ugrožen.
Mediji prenose da je Mihaelin muž imao zabranu prilaska, ali ga to nije sprečilo da je brutalno napadne.
