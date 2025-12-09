Predložen novi zakon: Tri šetnje dnevno za pse ili paprena novčana kazna

Organizacija za zaštitu životinja PETA predložila je kontroverzan zakon u američkoj saveznoj državi Delaver koji bi vlasnike pasa obavezao na najmanje tri šetnje dnevno.

Oni koji se ne bi pridržavali ovog pravila suočili bi se sa kaznom do 500 dolara.

Iz PETA-e ističu kako redovne šetnje psima ne pružaju samo priliku za obavljanje nužde, već im pomažu u održavanju zdrave težine, smanjuju rizik od bolesti i nude mentalnu stimulaciju ključnu za sprečavanje depresije, dosade i tjeskobe.

"Za većinu pasa, šetnja je pravo olakšanje, odnosno prilika da svojim osjetljivim njuškama ponjuše komšiluk i vide stvari osim četiri zida, a omogućiti im to barem tri puta dnevno nije mnogo", poručila je osnivačica PETA-e Ingrid Njukirk u prijedlogu.

Njukirk je kao primjer navela italijanski grad Torino, gdje se vlasnici suočavaju sa kaznama do 579 dolara ako svoje pse ne prošetaju tri puta dnevno.

"PETA traži od prve države koja je ratifikovala Ustav da predvodi naciju u donošenju zakonodavstva koje poštuje pse, koji zahtevaju mentalnu stimulaciju, fizičku vježbu i odmore za nuždu, baš kao i njihovi vlasnici", dodala je.

Ako zakon bude usvojen, Delaver bi postao prva američka savezna država koja zahtijeva minimalno tri šetnje dnevno za pse, ali čini se da vlasnici nisu nimalo oduševljeni tom idejom.

Društvene mreže preplavili su bijesni komentari vlasnika pasa koji su izrazili svoje nezadovoljstvo. Mnogi ističu kako neke pasmine jednostavno ne žele ili ne mogu ići u toliko šetnji svaki dan.

"Ah da. Neka vučem svog 16-godišnjeg jazavčara sa problemima sa leđima u tri šetnje dnevno ili rizikujem da ga pošalju u sklonište koje će ga verovatno ubiti. To će sigurno pomoći", sarkastično je napisao jedan vlasnik. "Kako će se ovo sprovoditi? Hoće li nadzornik za pse ići od vrata do vrata sa kontrolnom listom?", upitao je drugi.

"Ne slažem se", izjavio je treći. "Mnogi ljudi neće usvojiti psa ako je to uslov. Tri odlaska na nuždu sigurno i jedna do dve stvarne šetnje, ali ovo… previše je."

"Kako bi iko ko radi mogao šetati pse minimalno tri puta dnevno? To bi bilo idealno, ali nije praktično. Vreme u Delaveru može biti teško i za psa i za vlasnika", dodao je četvrti korisnik.

Kinolozi: Potrebe se razlikuju od psa do psa

Pojedini vlasnici istakli su da, kao i kod ljudi, ne trebaju svi psi istu količinu fizičke aktivnosti. "To je kao da se zahteva da svaka osoba ide u teretanu svaki dan. Ja često čuvam pse, i mnogi psi koje čuvam samo izađu obaviti nuždu, uopšte nisu za duge šetnje", napisao je jedan korisnik.

Drugi su, pak, pozdravili ideju podizanja svijesti, iako je smatraju nerealnom. "Očigledno nije realan napor ili kampanja, ali oni podižu svest o činjenici da mnogi psi (vjerovatno većina) ne dobijaju odgovarajuće šetnje ili vrijeme napolju", podijelio je svoje mišljenje jedan komentator.

Prema Američkom kinološkom savezu, količina vježbe koju pas treba zavisi od više faktora, poput dobi, zdravlja i pasmine. Na primjer, štenadima više odgovaraju kraće i češće šetnje, umjesto jedne duge šetnje od sat vremena, kako je PETA sugerisala.

"Često štenad mora da obavi nuždu odmah nakon jela, pa povezivanje vaših šetnji sa tim može pomoći", objasnila je veterinarka Emili Vilson. "Sa deset nedelja starim štenetom, mogli biste izaći u desetominutnu šetnju dva ili tri puta dnevno", dodala je.

Dr. Vilson je takođe naglasila da se udaljenost i tempo šetnje menjaju kako psi stare i da im u starijoj dobi možda neće trebati toliko izlazaka kao kad su bili mlađi, piše B92.