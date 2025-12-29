Logo
Upravni odbor UIO usvojio odluku o akcizama na cigarete i duvan

Izvor:

SRNA

29.12.2025

14:57

Foto: ATV

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH usvojio je danas odluku o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i duvan za pušenje za iduću godinu.

Prema usvojenoj odluci, od 1. januara minimalna akciza iznosiće 188,50 KM za 1.000 komada cigareta, odnosno 3,77 KM za pakovanje cigareta od 20 komada, saopšteno je iz Ministarstva finansija i trezora u Savjetu ministara.

Novom odlukom specifična akciza ostala je na istom nivou, odnosno 1,65 KM za pakovanje cigareta od 20 komada, dok se akciza na duvan za pušenje utvrđuje u visini od 80 odsto minimalne akcize i iznosiće 150,80 KM po kilogramu.

Ova odluka biće objavljena i na internet stranici UIO BiH gdje će proizvođači i distributeri imati sva potrebna uputstva o svojim obavezama i rokovima za dostavu popisnih listi u vezi sa zalihama i eventualnim novim formiranjem maloprodajnih cijena.

Средњошколски центар у Лакташима

Društvo

Oglasila se škola iz Laktaša o padanju učenika u nesvijest

Upravni odbor UIO danas je usvojio odluku o visini stope kompenzatorne kamate za prvih šest mjeseci naredne godine, koja je ostala ista i iznosi 12 odsto.

Na današnjoj elektronskoj sjednici usvojeno je i mišljenje na prijedlog odluke o utvrđivanju carinske tarife za narednu godinu.

