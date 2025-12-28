Logo
Large banner

Ajanovića određen pritvor, Dalili Hakalović mjere zabrane

Izvor:

ATV

28.12.2025

09:53

Komentari:

0
Ајановића одређен притвор, Далили Хакаловић мјере забране
Foto: Printscreen/Instagram

Opštinski sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor dekanu Stomatološko fakulteta Muhamedu Ajanoviću, dok je osumnjičenoj inspektorki Dalili Hakalović izrekao mjere zabrane.

Ajanović je osumnjičen da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja i primanje dara.

Prema Dalili Hakalović se odredjuju sljedeće mjere zabrane:

Mjera zabrane sastajanja i kontaktiranja (uključujući i telefonski kontakt ili kontaktiranje preko posrednika) ili povezivanje na bilo koji način sa svjedocima i prilazak istima na udaljenosti od 100 metara sa svjedocima A.M., R.Š., B.S. D., K.F., A.H., D.S., J.M., Z.K., A.K., A.M., T.Z., M.G.V., S.K. i bilo kojim zaposlenikom Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kao i kontaktiranje (uključujući i telefonski kontakt ili kontaktiranje preko posrednika) ili povezivanje na bilo koji način sa osumnjičenima M.A., A.M. Dž.V.

Mjeru zabrane preduzimanja službenih dužnosti iz člana 140a. stav 1. tačka a) ZKP FBiH, na način da se osumnjičenoj zabranjuje preduzimanje službenih dužnosti inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove,

Mjeru zabrane posjećivanja određenih mjesta iz člana 140a. stav (1) tačka b) ZKP FBiH, na način da se osumnjičenoj zabranjuje posjećivanje službenih prostorija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, Stomatološkog fakulteta i Stomatološkog kliničkog centra.

Podijeli:

Tag:

Dalila Hakalović

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Лавров: Русија спремна за наставак сарадње са САД

Svijet

Lavrov: Rusija spremna za nastavak saradnje sa SAD

1 h

0
Креће расплет највеће ваздухопловне мистерије на свијету: Круже бројне теорије завјере

Zanimljivosti

Kreće rasplet najveće vazduhoplovne misterije na svijetu: Kruže brojne teorije zavjere

1 h

0
Ваздух нездрав у Бањалуци, Добоју, Гацку, Тузли и другим градовима

Društvo

Vazduh nezdrav u Banjaluci, Doboju, Gacku, Tuzli i drugim gradovima

1 h

0
Смијеши им се богатство: Нова 2026. година доноси финансијску стабилност и успјех за ова три знака

Zanimljivosti

Smiješi im se bogatstvo: Nova 2026. godina donosi finansijsku stabilnost i uspjeh za ova tri znaka

2 h

0

Više iz rubrike

Хоће ли преживјети закон о имовини БиХ?

BiH

Hoće li preživjeti zakon o imovini BiH?

16 h

2
Врањеш: Трагикомично да Лагумџија, који је избачен из властите странке, дијели савјете

BiH

Vranješ: Tragikomično da Lagumdžija, koji je izbačen iz vlastite stranke, dijeli savjete

20 h

0
Породица којој је изгорјела кућа у Високом моли за помоћ: "У секунди је све отишло"

BiH

Porodica kojoj je izgorjela kuća u Visokom moli za pomoć: "U sekundi je sve otišlo"

22 h

0
Берјан: Бећировић није и не може бити шеф државе, јер таква формулација не постоји у Уставу БиХ

BiH

Berjan: Bećirović nije i ne može biti šef države, jer takva formulacija ne postoji u Ustavu BiH

23 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

51

Umrla Brižit Bardo!

10

49

Teška nesreća u Srpskoj: Jedna osoba poginula, četvoro povrijeđenih

10

43

Donosi li Lidl probleme u BiH? Samo da nam ne prisjedne jeftino

10

15

Ne nosite u EU rakiju i slaninu kazne su brutalne

09

56

Gorjeli automobili u Banjaluci

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner