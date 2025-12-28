Ajanovića određen pritvor, Dalili Hakalović mjere zabrane

Ajanović je osumnjičen da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja i primanje dara.

Prema Dalili Hakalović se odredjuju sljedeće mjere zabrane:

Mjera zabrane sastajanja i kontaktiranja (uključujući i telefonski kontakt ili kontaktiranje preko posrednika) ili povezivanje na bilo koji način sa svjedocima i prilazak istima na udaljenosti od 100 metara sa svjedocima A.M., R.Š., B.S. D., K.F., A.H., D.S., J.M., Z.K., A.K., A.M., T.Z., M.G.V., S.K. i bilo kojim zaposlenikom Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kao i kontaktiranje (uključujući i telefonski kontakt ili kontaktiranje preko posrednika) ili povezivanje na bilo koji način sa osumnjičenima M.A., A.M. Dž.V.

Mjeru zabrane preduzimanja službenih dužnosti iz člana 140a. stav 1. tačka a) ZKP FBiH, na način da se osumnjičenoj zabranjuje preduzimanje službenih dužnosti inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove,

Mjeru zabrane posjećivanja određenih mjesta iz člana 140a. stav (1) tačka b) ZKP FBiH, na način da se osumnjičenoj zabranjuje posjećivanje službenih prostorija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, Stomatološkog fakulteta i Stomatološkog kliničkog centra.