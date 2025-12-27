Porodica kojoj je izgorjela kuća u Visokom moli za pomoć: "U sekundi je sve otišlo"

Nejra Ohran Telalović i njen suprug Ohran ostali su bez krova nad glavom nakon što im je požar juče (26.decembra) poslije podne progutao kuću.

Velika tragedija ih je zadesila, a porodica moli za pomoć.

Kako je za portal "Avaza" izjavila Nejra, požar je izbio malo nakon što su došli juče kući s posla.

"Muž je došao po mene na posao i kada smo došli kući spremili smo drva i ugalj da naložimo vatru, jer je zima. Tek smo došli i htjeli smo da jedemo. Pored šporeta je bio kanister benzina koji mi sipamo u trimer za košenje trave koji stoji napolju. Čovjeku su valjda ostale žiške od prošle noći i on je pokušao da kresne šibicu i žiška je pala na kanister od benzina i u jednoj sekundi je sve otišlo. Sve što smo imali i što smo planirali na proljeće renovirati i opremiti sobu. Sve nam je otišlo", rekla nam je Nejra.

Ohran Telalović dodala je kako je izgorjelo sve, od hodnika, klime, jedino je kupatilo ostalo.

"Klima se sva istopila. Kuhinjica je izgorjela. Krevet u spavaćoj sobi nam je pocrnio i sve je mokro", kaže ona za "Avaz", kroz suze.

Na ovom spratu kuće živjeli su Nejra i njen suprug, a sprat niže su njena svekrva i svekar, koji su ih primili u kuću kako bi imali gdje prespavati i privremeno boraviti.

"Kod njih je ćađ pala također. Kod njih ćemo boraviti dok sve ne sanirmao. Morali smo isključiti struju da se suše zidovi", istakla je za "Avaz".

Svijet Donio ušteđevinu, pa izazvao požar u banci: Mnogi klijenti ostali bez novca

Dodala je kako joj je suprug zadobio povrede, odnosno opekotine.

"Povrijedio je tri nožna prsta i šaka mu je spaljena, peti stepen povrede. Zadobio je teške tjelesne povrede. Opekotina je doprijela do kosti. Vodim ga doktoru na previjanje. Dobila sam injekciju za smirenje. Srčani sam bolesnik i imam problema sa štitnom žlijezdom. Potreslo me je ovo", rekla je.

Porodica moli za pomoć, a možete im se javiti putem kontakt brojeva telefona: +387 62 204 369 i +387 61 429 787.