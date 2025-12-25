Izbio stravičan požar, vatra progutala kuću

U Bukovcu kod Novog Sada je u popodnevnim časovima došlo do velikog požara, usled čega je izgorjela kuća.

Kako se vidi na snimku koji je objavila Instagram stranica 193ns_rs, vatra je progutala čitav objekat.

U trenutku požara, došlo je do i do eksplozije plinske boce usled čega je došlo do urušavanja krova.

Na licu mjesta nalaze se tri vatrogasna vozila.

Kako piše Telegraf, nema povrijeđenih.