Otkriveno ko je pucao u vođu navijača koji je bio s Alibegom

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave za grad Beograd, UKP, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu identifikovali su izvršioca krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju od 6. decembra 2025. godine kada je u restoranu u Novom Beogradu iz vatrenog oružja ispaljeno više projektila prema tridesetogodišnjem muškarcu.

Policijski službenici podnijeli su krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, Odjeljenju za maloljetnike, protiv šesnaestogodišnjaka za kojim je raspisana potraga, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično djelo kao i krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Krivična prijava podnijeta je i protiv I. L. (40) za kojim je takođe raspisana potraga, zbog postojanja osnova sumnje da je pomagao u izvršenju navedenog krivičnog djela.

Krivičnom prijavom za pomaganje u ovom krivičnom djelu obuhvaćen je i V. P. (30) koji se tereti i za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

On je uhapšen 8. decembra i, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu zbog postojanja osnova sumnje da je spremao izvršenje krivičnog djela teško ubistvo nad četrdesetšestogodišnjim državljaninom Crne Gore.

Napadač bio obučen u crno

Podsjetimo, napadač obučen u crno, na nogama je imao bijele patike, a na glavi kapuljaču, ušetao je u novobeogradski restoran "Durmitor" i u Nemanju Krstića (30) ispalio cijeli šaržer.

Odmah nakon toga se dao u bijeg. Ubrzo je otkriveno da je Krstić bio u društvu Nenada Alajbegovića zvanog Alibeg koji je do sada najmanje deset puta bio na meti napadača. Policija utvrđuje da li je Alajbegović zapravo bio meta, odnosno da li je napadač greškom u Krstića sasuo rafal.

Do pucnjave je došlo u subotu 6. decembra, uveče oko 21 sat u restoranu "Durmitor" na Novom Beogradu.

Na lice mjesta ubrzo je stigla policija i Hitna pomoć, a utvrđeno je da je Nemanja Krstić upucan sa više metaka i hitno je prevezen u bolnicu.

Kako je sa lica mjesta javio reporter "Blica", u restoranu se nalazio Nenad Alajbegović zvani Alibeg koji je davao policiji izjavu o tome šta se tačno dogodilo u restoranu. U jednom trenutku, u pratnji muške osobe, napustio je restoran, ali je prije ulaska u automobil pogledao ispod njega.

Šta se tačno dešavalo u restoranu?

Očevidac pucnjave u restoranu ispričao je za "Blic" da je muškarac sa kapuljačom prišao stolu za kojim su sjedili Krstić i Nenad Alajbegović.

"Gledao je u telefon, a onda zastao, izvadio pištolj i pucao tri-četiri puta. Alibeg je pobjegao uz stepenice, a ovaj je prišao momku u kog je pucao i ispalio još nekoliko hitaca", priča očevidac.

Kako dodaje, napadač je stajao oko 45 sekundi iznad njih, a kada se Krstić okrenuo i pogledao ga, napadač je ispalio rafal.

Oni su, kako dodaje, sjedili do toaleta, pored šanka i ulaza u kuhinju na prvom nivou.

Alibeg izbjegao smrt najmanje 10 puta

Inače, Alajbegović je najmanje 10 puta dosad izbjegao smrt, a bio je i vođa navijačke grupe "Zabranjeni".

Alajbegović je bio meta napada i 8. jula ove godine kada je nepoznata osoba ispalila više metaka u pravcu Alibega koji se nalazio u automobilu, na mjestu vozača. On je tada ostao nepovrijeđen.

Prije pet godina, u noći između 21. i 22.juna ispred svoje zgrade na Novom Beogradu, Alajbegović je teško ranjen, a snimak pucnjave se pojavio na društvenim mrežama.