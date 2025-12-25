Optuženo pet osoba zbog pokušaja iznude 150.000 KM

Besim Zuban, Ammar Adrović, Sabahudin Muhić i Mensud Halilović optuženi su za krivično djelo pokušaj iznude u sastavu grupe, dok je Sehad Zeković optužen za pomaganje.

Zuban i Halilović terete se i za nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija. Prema navodima optužnice, terete se da su od 1. jula do 3. oktobra 2025. godine, uz ozbiljne prijetnje pokušali iznuditi 150.000 KM od oštećenog A.M. ili ga prisiliti na prenos vlasništva nad porodičnom kućom u Vogošći.

Oštećenom je ostavljen rok od 10 dana, nakon čega su optuženi u više navrata počeli sa telefonskim prijetnjama i pritiscima. Kako oštećeni nije pristao na zahtjeve, optuženi Besim Zuban, Ammar Adrović i Sabahudin Muhić nastavili su sa prijetnjama, pokušajima prisile i dogovorima o potpisivanju fiktivnog ugovora kod notara.

Prijetnje su dodatno intenzivirane u julu i avgustu 2025. godine, uključujući praćenje, prijetnje otmicom, te dolaske ispred porodične kuće oštećenog. U radnjama izvršenja krivičnog djela, učestvovao je i Sehad Zeković, uposlenik Opštine Vogošća. On je, kako bi pomogao optuženima, a koristeći postupak koji se vodio pred OpćinomVogošća, kontaktirao oštećenog da dođe u u službene prostorije zbog davanja izjave.

Kada je oštećeni pitao da li može da dođe drugi dan, zaprijetio mu je novčanom kaznom ukoliko se ne odazove, nakon čega je o dolasku obavijestio optužene. Mensud Halilović se tereti i da je učestvovao u planiranju i pripremi prisilnog odvođenja oštećenog na nepoznatu lokaciju radi iznude novca.

U optužnici je predloženo produženje pritvora za još dva mjeseca optuženima Besimu Zubanu, Ammaru Adroviću, Sabahudin Muhiću i Mensudu Haliloviću. Za glavni pretres sudu je predloženo saslušanje pet svjedoka, dva vještaka za balistička i mehanoskopska vještačenja i mobilne telefone i izvođenje više od 80 materijalnih dokaza.