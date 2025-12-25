Logo
Large banner

Posvađala se sa komšinicom, pa je nožem isjekla po glavi

Izvor:

Agencije

25.12.2025

14:04

Komentari:

0
Посвађала се са комшиницом, па је ножем исјекла по глави

K. K. (41) uhapšena je jer je poslije verbalne svađe sa komšinicom S. B. (53) u zgradi u Zemunu, na istu potegla kuhinjski nož i isjekla je po glavi.

Naime, njih dvije su se posvađale u hodniku zgrade u kojoj žive, kada je K. K. iznenada izvukla nož i po glavi isjekla komšinicu, nanevši joj lake tjelesne povrede.

Cijela drama odigrala se u četvrtak, 18. decembra.

K. K. je nakon hapšenja određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, u kom roku će biti privedena u nadležno tužilaštvo na saslušanje na okolnosti krivičnog djela laka tjelesna povreda, koje joj je stavljeno na teret.

Podijeli:

Tagovi:

Nasilje

Svađa

Tuča

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Потврђено: У току преговори о продаји НИС-а

Ekonomija

Potvrđeno: U toku pregovori o prodaji NIS-a

3 h

0
Не треба им вјеровати: Три хороскопска знака која највише лажу

Zanimljivosti

Ne treba im vjerovati: Tri horoskopska znaka koja najviše lažu

3 h

0
Ускоро поново бесплатан паркинг у Бањалуци

Banja Luka

Uskoro ponovo besplatan parking u Banjaluci

3 h

1
Почео састанак владајуће коалиције у Српској

Republika Srpska

Počeo sastanak vladajuće koalicije u Srpskoj

3 h

1

Više iz rubrike

Међународна акција: МУП Српске хапсио због дјечије порнографије

Hronika

Međunarodna akcija: MUP Srpske hapsio zbog dječije pornografije

3 h

0
За убиство на тракторијади девет година затвора

Hronika

Za ubistvo na traktorijadi devet godina zatvora

3 h

0
Полицајац неовлаштено зауставио аутомобил, па насрнуо на породицу

Hronika

Policajac neovlašteno zaustavio automobil, pa nasrnuo na porodicu

3 h

0
Посвађала се са комшиницом, па је ножем исјекла по глави

Hronika

Posvađala se sa komšinicom, pa je nožem isjekla po glavi

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

15

Ove namirnice najbrže uništavaju bubrege, treba ih izbjegavati

17

14

Nikad dramatičnije poruke: Vrijeme mira je gotovo, Evropa nije spremna na ono što dolazi

16

59

Liverpul sprema zamjenu za Isaka i vidi je u liku Dušana Vlahovića

16

53

Nesreća na auto-putu 9. januar, automobil završio na boku

16

47

Za ova 4 znaka u 2026. godini više ne postoje prepreke

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner