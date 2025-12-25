Posvađala se sa komšinicom, pa je nožem isjekla po glavi

Izvor:
25.12.2025
14:04
K. K. (41) uhapšena je jer je poslije verbalne svađe sa komšinicom S. B. (53) u zgradi u Zemunu, na istu potegla kuhinjski nož i isjekla je po glavi.
Naime, njih dvije su se posvađale u hodniku zgrade u kojoj žive, kada je K. K. iznenada izvukla nož i po glavi isjekla komšinicu, nanevši joj lake tjelesne povrede.
Cijela drama odigrala se u četvrtak, 18. decembra.
K. K. je nakon hapšenja određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, u kom roku će biti privedena u nadležno tužilaštvo na saslušanje na okolnosti krivičnog djela laka tjelesna povreda, koje joj je stavljeno na teret.
