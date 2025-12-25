Policajac neovlašteno zaustavio automobil, pa nasrnuo na porodicu

Policijski službenik MUP-a KS iz Ilijaša uhapšen je u Visokom zbog lažnog predstavljanja i nasilničkog ponašanja.

U srijedu na putu Visoko Ilijaš, u ulici Sarajevska, osobe inicijala A. A. (rođen 2003. godine) i H. B. (rođen 2006. godine) obje iz Visokog, terete se da su izvršili krivična djela “Nasilničko ponašanje” i “Lažno predstavljanje”.

Jedan od njih je policijski službenik MUP-a KS tačnije policijske stanice u Ilijašu.

Terete se da su na navedenoj lokaciji, upotrebom baterijskih lampi, zaustavili putničko vozilo marke “VW Golf”, kojim je upravljao J. E. iz Visokog, i u kojem su se nalazile osobe inicijala J. E., J.A. i maloljetna osoba rođena 2013. godine iz Visokog.

Nakon što je vozač zaustavio vozilo, navedene osobe su prišle vozilu, predstavljajući se kao policijski službenici, te tražili dokumente na uvid, a kada ih je vozač prepoznao oni su fizički napali vozača, kao i druge dvije osobe iz vozila.

Tom prilikom, osoba J. E. je zadobila teže tjelesne povrede, dok su vozač J. E. i saputnica iz vozila J. A. zadobili lake tjelesne povrede, konstatovane u Kantonalnoj bolnici Zenica.

Odmah nakon prijave događaja, brzom intervencijom policijskih službenika lica A.A. i H.B. su pronađena, lišena slobode i zadržana u prostorijama za zadržavanje, gdje je nad istim zavedena kriminalistička obrada.

Na mjestu izvršenja krivičnog djela je izvršen uviđaj od strane istražitelja Policijske stanice Visoko.

Kako se nezvanično saznaje policijski službenik je bio i pijan u trenutku hapšenja.