Posvađala se sa komšinicom, pa je nožem isjekla po glavi

Izvor:

Telegraf

25.12.2025

13:10

Посвађала се са комшиницом, па је ножем исјекла по глави
Foto: ATV

K. K. (41) uhapšena je jer je poslije verbalne svađe sa komšinicom S. B. (53) u zgradi u Zemunu, na istu potegla kuhinjski nož i isjekla je po glavi.

Naime, njih dvije su se posvađale u hodniku zgrade u kojoj žive, kada je K. K. iznenada izvukla nož i po glavi isjekla komšinicu, nanevši joj lake tjelesne povree. Cijela drama odigrala se u četvrtak, 18. decembra.

vlada fbih

BiH

Vlada FBiH se rekordno zadužuje u izbornoj godini

K. K. je, nakon hapšenja, određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, u kom roku će biti privedena u nadležno tužilaštvo na saslušanje na okolnosti krivičnog djela laka tjelesna povreda, koje joj je stavljeno na teret.

(Telegraf.rs)

