Akcija MUP-a u ovom dijelu BiH: Pronađeno 14 kilograma droge

Policija je na više lokacija u Tuzlanskom kantonu pronašla više od 10 kilograma amfetamin spida i više od četiri kilograma kanabisa i uhapsila dva lica, dok je treće već u pritvoru, svi zbog sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet droge, saopšteno je danas iz Uprave policije kantonalnog Ministarstva unutrašnjih poslova.

Policija je drogu pronašla na više lokacija na području Lukavca, Tuzle, Gračanice, Srebrenika, Banovića i Živinica, a privremeno oduzete materije biće predmeti vještačenja, te će protiv lica obuhvaćenih navedenim pretresima tuzlanskom Kantonalnom tužilaštvu biti podneseni adekvatni izvještaji sa dokazima.

Policija je pretrese izvršila od ponedjeljka, 22. decembra, do juče, uz saglasnost tuzlanskog Kantonalnog tužilaštva i po naredbama nadležnih opštinskih sudova.