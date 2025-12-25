Logo
Akcija MUP-a u ovom dijelu BiH: Pronađeno 14 kilograma droge

Izvor:

SRNA

25.12.2025

10:43

Акција МУП-а у овом дијелу БиХ: Пронађено 14 килограма дроге
Foto: ATV BL

Policija je na više lokacija u Tuzlanskom kantonu pronašla više od 10 kilograma amfetamin spida i više od četiri kilograma kanabisa i uhapsila dva lica, dok je treće već u pritvoru, svi zbog sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet droge, saopšteno je danas iz Uprave policije kantonalnog Ministarstva unutrašnjih poslova.

Policija je drogu pronašla na više lokacija na području Lukavca, Tuzle, Gračanice, Srebrenika, Banovića i Živinica, a privremeno oduzete materije biće predmeti vještačenja, te će protiv lica obuhvaćenih navedenim pretresima tuzlanskom Kantonalnom tužilaštvu biti podneseni adekvatni izvještaji sa dokazima.

Banja Luka

Eko toplane upozoravaju: Bez reakcije Gradske uprave temperatura u stanovima pada

Policija je pretrese izvršila od ponedjeljka, 22. decembra, do juče, uz saglasnost tuzlanskog Kantonalnog tužilaštva i po naredbama nadležnih opštinskih sudova.

