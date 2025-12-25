Dvojica muškaraca krali iz prodavnice u Sarajevu: Kamera sve snimila

Kako je za „Avaz“ potvrđeno iz kompanije Mars-97 d.o.o. krađa se dogodila u poslovnici na tom području, a na snimku nadzornih kamera jasno se vide dva nepoznata muška lica koja su izvršila krađu.

Republika Srpska Đurđević: CIK udario na izbornu volju građana, pobijedićemo

"Avaz" je u posjedu snimka koji je objavljen.

Iz ove kompanije se nadaju da će se počinioci krađe pronaći uz pomoć snimka, te da će ih eventualno neki građanin prepoznati.

Hronika Hapšenje po Centralnoj potjernici u Banjaluci

Prema saznanjima iz "Avaza", jednog počinioca krađe su prepoznali te je već ranije krao artikle iz prodavnice Mars u drugom gradu.