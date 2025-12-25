Dvojica muškaraca krali iz prodavnice u Sarajevu: Kamera sve snimila

Izvor:
Dvojica nepoznatih muškaraca izvršila su krađu 23. decembra 2025. godine na području Ilidže.
Kako je za „Avaz“ potvrđeno iz kompanije Mars-97 d.o.o. krađa se dogodila u poslovnici na tom području, a na snimku nadzornih kamera jasno se vide dva nepoznata muška lica koja su izvršila krađu.
"Avaz" je u posjedu snimka koji je objavljen.
Iz ove kompanije se nadaju da će se počinioci krađe pronaći uz pomoć snimka, te da će ih eventualno neki građanin prepoznati.
Prema saznanjima iz "Avaza", jednog počinioca krađe su prepoznali te je već ranije krao artikle iz prodavnice Mars u drugom gradu.
