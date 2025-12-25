Logo
Large banner

Dvojica muškaraca krali iz prodavnice u Sarajevu: Kamera sve snimila

Izvor:

Avaz

25.12.2025

09:52

Komentari:

0
Крађа у продавници у Сарајеву
Foto: YouTube/Screenshot/Avaz TV

Dvojica nepoznatih muškaraca izvršila su krađu 23. decembra 2025. godine na području Ilidže.

Kako je za „Avaz“ potvrđeno iz kompanije Mars-97 d.o.o. krađa se dogodila u poslovnici na tom području, a na snimku nadzornih kamera jasno se vide dva nepoznata muška lica koja su izvršila krađu.

Александар Ђурђевић

Republika Srpska

Đurđević: CIK udario na izbornu volju građana, pobijedićemo

"Avaz" je u posjedu snimka koji je objavljen.

Iz ove kompanije se nadaju da će se počinioci krađe pronaći uz pomoć snimka, te da će ih eventualno neki građanin prepoznati.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Hronika

Hapšenje po Centralnoj potjernici u Banjaluci

Prema saznanjima iz "Avaza", jednog počinioca krađe su prepoznali te je već ranije krao artikle iz prodavnice Mars u drugom gradu.

Podijeli:

Tagovi:

Krađa

Sarajevo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Њемачки извоз на ивици понора

Svijet

Njemački izvoz na ivici ponora

4 h

0
Ивановић: На сцени подјела бирачког тијела и поништвање изборне воље грађана

Republika Srpska

Ivanović: Na sceni podjela biračkog tijela i poništvanje izborne volje građana

4 h

0
Ухапшен Бањалучанин код ког је пронађена дрога

Hronika

Uhapšen Banjalučanin kod kog je pronađena droga

4 h

0
Трамп телефоном разговарао са дјецом широм САД поводом Бадњег дана

Svijet

Tramp telefonom razgovarao sa djecom širom SAD povodom Badnjeg dana

4 h

0

Više iz rubrike

Lisice zatvor pritvor

Hronika

Hapšenje po Centralnoj potjernici u Banjaluci

4 h

0
Ухапшен Бањалучанин код ког је пронађена дрога

Hronika

Uhapšen Banjalučanin kod kog je pronađena droga

4 h

0
Познато стање трочлане породице која је аутом слетјела у провалију

Hronika

Poznato stanje tročlane porodice koja je autom sletjela u provaliju

4 h

0
СИПА ухапсила једну особу због покушаја убиства

Hronika

SIPA uhapsila jednu osobu zbog pokušaja ubistva

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

45

Uskoro ponovo besplatan parking u Banjaluci

13

35

Međunarodna akcija: MUP Srpske hapsio zbog dječije pornografije

13

30

Za ubistvo na traktorijadi devet godina zatvora

13

30

Policajac neovlašteno zaustavio automobil, pa nasrnuo na porodicu

13

20

Most u Česmi: Hoće li Kumsale platiti cijenu tuđeg pogodovanja?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner