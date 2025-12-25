Tramp telefonom razgovarao sa djecom širom SAD povodom Badnjeg dana

Američki predsjednik Donald Tramp razgovarao je za Badnji dan telefonom sa djecom iz Sjedinjenih Američkih Država, a u te razgovore je unio i malo politike, pa je tako jednom djetetu rekao da je ugalj "čist i lijep", povodom toga što prema tradiciji Deda Mraz djeci koja nisu bila dobra donosi ugalj umjesto poklona, prenosi danas NBC njuz.

Tramp je drugom djetetu, tokom telefonskog razgovora za Badnji dan, koji se po Gregorijanskom kalendaru obilježava 24. decembra, rekao da je na izborima u Pensilvaniji 2020. godine pobijedio tadašnjeg izabranog predsjednika Džozefa Bajdena, dok podaci izborne komisije iz te američke savezne države pokazuju suprotno.

On je tokom telefonskih poziva u okviru godišnjeg događaja Sjevernoameričke komande vazdušne odbrane "NORAD prati Deda Mraza“ pitao osmogodišnju devojčicu koja je pozvala šta želi za Božić, a kada je ona odgovorila sa "ne ugalj", ispravio je u šali rekavši "mislite na čist, lijep ugalj".

- Izvinite, morao sam to da uradim. Žao mi je. Ne, ugalj je čist i lijep. Molim vas, zapamtite to po svaku cijenu. Ali vi ne želite čist, lijep ugalj, zar ne? Šta biste želeli - upitao je Tramp devojčicu sa kojom je razgovarao.

Tramp se dugo predstavljao kao saveznik industrije uglja, a u aprilu je potpisao izvršnu naredbu koja je osmišljena da ojača američku industriju uglja ublažavanjem propisa o rudarstvu, zakupu i izvozu onoga što se smatra najprljavijim fosilnim gorivom.