Logo
Large banner

Tramp telefonom razgovarao sa djecom širom SAD povodom Badnjeg dana

Izvor:

Tanjug

25.12.2025

09:21

Komentari:

0
Трамп телефоном разговарао са дјецом широм САД поводом Бадњег дана
Foto: Tanjug/AP/The New York Times/Doug Mills

Američki predsjednik Donald Tramp razgovarao je za Badnji dan telefonom sa djecom iz Sjedinjenih Američkih Država, a u te razgovore je unio i malo politike, pa je tako jednom djetetu rekao da je ugalj "čist i lijep", povodom toga što prema tradiciji Deda Mraz djeci koja nisu bila dobra donosi ugalj umjesto poklona, prenosi danas NBC njuz.

Tramp je drugom djetetu, tokom telefonskog razgovora za Badnji dan, koji se po Gregorijanskom kalendaru obilježava 24. decembra, rekao da je na izborima u Pensilvaniji 2020. godine pobijedio tadašnjeg izabranog predsjednika Džozefa Bajdena, dok podaci izborne komisije iz te američke savezne države pokazuju suprotno.

On je tokom telefonskih poziva u okviru godišnjeg događaja Sjevernoameričke komande vazdušne odbrane "NORAD prati Deda Mraza“ pitao osmogodišnju devojčicu koja je pozvala šta želi za Božić, a kada je ona odgovorila sa "ne ugalj", ispravio je u šali rekavši "mislite na čist, lijep ugalj".

Шминка

Stil

Novi trend u šminkanju je osvojio mnoge: Bez teških podloga za puder

- Izvinite, morao sam to da uradim. Žao mi je. Ne, ugalj je čist i lijep. Molim vas, zapamtite to po svaku cijenu. Ali vi ne želite čist, lijep ugalj, zar ne? Šta biste želeli - upitao je Tramp devojčicu sa kojom je razgovarao.

Tramp se dugo predstavljao kao saveznik industrije uglja, a u aprilu je potpisao izvršnu naredbu koja je osmišljena da ojača američku industriju uglja ublažavanjem propisa o rudarstvu, zakupu i izvozu onoga što se smatra najprljavijim fosilnim gorivom.

Podijeli:

Tag:

Donald Tramp

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Нови тренд у шминкању је освојио многе: Без тешких подлога за пудер

Stil

Novi trend u šminkanju je osvojio mnoge: Bez teških podloga za puder

24 min

0
Познато стање трочлане породице која је аутом слетјела у провалију

Hronika

Poznato stanje tročlane porodice koja je autom sletjela u provaliju

25 min

0
На шта грађани највише новца троше

Društvo

Na šta građani najviše novca troše

29 min

0
Покосио жену на пјешачком прелазу и побјегао

Region

Pokosio ženu na pješačkom prelazu i pobjegao

43 min

0

Više iz rubrike

Руска ПВО оборила преко 140 украјинских беспилотних летелица

Svijet

Ruska PVO oborila preko 140 ukrajinskih bespilotnih letelica

47 min

0
Папа Лав на Божићној миси

Svijet

Papa Lav predvodio Božićnu misu: Odbijanje siromašnih je odbijanje Boga

1 h

0
Пиране пливају у води

Svijet

Djevojčicu (2) ubile pirane nakon što je pala u rijeku

2 h

0
Лутрија листић

Svijet

Istorijski dobitak na lutriji: Evo gdje je otišlo 1.55 milijardi evra

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

33

Njemački izvoz na ivici ponora

09

30

Ivanović: Na sceni podjela biračkog tijela i poništvanje izborne volje građana

09

25

Uhapšen Banjalučanin kod kog je pronađena droga

09

21

Tramp telefonom razgovarao sa djecom širom SAD povodom Badnjeg dana

09

11

Novi trend u šminkanju je osvojio mnoge: Bez teških podloga za puder

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner