Na šta građani najviše novca troše

Izvor:

SRNA

25.12.2025

09:06

Komentari:

0
Foto: Unsplash

Sindikalna potrošačka korpa za mjesec novembar 2025. godine iznosi 2.805 KM i prosječna neto plata je pokriva sa 55,72 odsto, navodi se u saopštenju Saveza sindikata Republike Srpske.

Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.

"Porodice u Republici Srpskoj su najviše novca trošile na prehranu 1.290 KM. Za stanovanje i komunalne usluge bilo je potrebno izdvojiti 685 KM, za prevoz 226 KM, nabavka odjeće i obuće koštala je 233 KM, dok je za tekuće održavanje domaćinstva u novembru mjesecu bilo potrebno izdvojiti 163 KM", navodi se u saopštenju.

Полиција Хрватска,

Region

Pokosio ženu na pješačkom prelazu i pobjegao

Iz Sindikata navode da je prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u mjesecu novembru 2025. godine iznosi 1.563 KM i veća je za 4,00 KM u odnosu na prosječnu neto platu isplaćenu u oktobru 2025. godine.

"Najveća prosječna plata isplaćena je u oblasti finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja i iznosi 1.951 KM, a najmanja prosječna plata isplaćena je u oblasti poslovanje nekretninama i iznosi 1.166 KM", navode iz Sindikata.

potrošačka korpa

Komentari (0)
