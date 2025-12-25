Upakujte profesionalno poklon pomoću daske za peglanje (VIDEO)

Praznici su period kada se kupuje i daruje najviše poklona, a ukoliko ste među onima koji tome posvećuju posebnu pažnju, pakovanje vam je sigurno neizostavno.

Međutim, ako imate više poklona koje bi trebalo upakovati, koliko god to možda bilo zabavno, može da bude i malo nezgodno ili nepraktično. Zato vam u pomoć pristiže daska za peglanje.

Sve što je potrebno jeste da namjestite vašu dasku za peglanje, zatim na krajeve stavite po jedan ofinger i odozdo stavite neku dršku ili metlu za čišćenje. Potom na metlu navučete rolnu ukrasnog papira i već ste dobili profesionalni sto za pakovanje poklona.

Zatim samo rolnu povucite naviše, odnosno na samu dasku i počnite pakovanje.

Kako to izgleda u praksi, pogledajte u snimku: