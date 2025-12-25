Logo
Large banner

Upakujte profesionalno poklon pomoću daske za peglanje (VIDEO)

Izvor:

Superžena.b92

25.12.2025

08:51

Komentari:

0
Поклони
Foto: George Dolgikh/Pexels

Praznici su period kada se kupuje i daruje najviše poklona, a ukoliko ste među onima koji tome posvećuju posebnu pažnju, pakovanje vam je sigurno neizostavno.

Međutim, ako imate više poklona koje bi trebalo upakovati, koliko god to možda bilo zabavno, može da bude i malo nezgodno ili nepraktično. Zato vam u pomoć pristiže daska za peglanje.

Војне вјежбе "Запад 2025" - Русија-Бјелорусија

Svijet

Ruska PVO oborila preko 140 ukrajinskih bespilotnih letelica

Sve što je potrebno jeste da namjestite vašu dasku za peglanje, zatim na krajeve stavite po jedan ofinger i odozdo stavite neku dršku ili metlu za čišćenje. Potom na metlu navučete rolnu ukrasnog papira i već ste dobili profesionalni sto za pakovanje poklona.

Zatim samo rolnu povucite naviše, odnosno na samu dasku i počnite pakovanje.

илу-робот-19122025

Nauka i tehnologija

Zabrinjavajuće: AI modeli odbijaju da se ugase

Kako to izgleda u praksi, pogledajte u snimku:

Podijeli:

Tagovi:

pakovanje

pokloni

praznici

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

СИПА ухапсила једну особу због покушаја убиства

Hronika

SIPA uhapsila jednu osobu zbog pokušaja ubistva

54 min

0
Састанак владајуће коалиције, потом и сједница Извршног комитета СНСД-а

Republika Srpska

Sastanak vladajuće koalicije, potom i sjednica Izvršnog komiteta SNSD-a

1 h

0
Болница, монитор

Zdravlje

Dječak dobio boginje i visoku temperaturu, pa umro za 3 dana: Oglasio se otac mališana

1 h

0
Папа Лав на Божићној миси

Svijet

Papa Lav predvodio Božićnu misu: Odbijanje siromašnih je odbijanje Boga

1 h

0

Više iz rubrike

Како да послије празника не останете у дуговима: Ови савјети спасавају ваш новчаник

Savjeti

Kako da poslije praznika ne ostanete u dugovima: Ovi savjeti spasavaju vaš novčanik

13 h

0
Снијег и лед са степеништа нестају у трену уз састојке које сви имамо у кући

Savjeti

Snijeg i led sa stepeništa nestaju u trenu uz sastojke koje svi imamo u kući

14 h

0
Постоји шест ''чудних'' начина да сагорите калорије без умора

Savjeti

Postoji šest ''čudnih'' načina da sagorite kalorije bez umora

1 d

0
У воду за чишћење додајте двије кашике овог састојка и под ће блистати као у хотелу

Savjeti

U vodu za čišćenje dodajte dvije kašike ovog sastojka i pod će blistati kao u hotelu

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

30

Ivanović: Na sceni podjela biračkog tijela i poništvanje izborne volje građana

09

25

Uhapšen Banjalučanin kod kog je pronađena droga

09

21

Tramp telefonom razgovarao sa djecom širom SAD povodom Badnjeg dana

09

11

Novi trend u šminkanju je osvojio mnoge: Bez teških podloga za puder

09

10

Poznato stanje tročlane porodice koja je autom sletjela u provaliju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner