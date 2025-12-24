Postoji šest ''čudnih'' načina da sagorite kalorije bez umora

Svakako da je kalorijski deficit glavni metod za gubitak težine, ali sigurno je da je dobar metabolizam pod‌jednako koristan u jednačini da se izgube nepotrebne kalorije.

Da, naravno da pomaže da se pravilno hranite, radite vježbe u teretani da biste izgradili mišiće i pijete vodu, ali postoje neki neobični načini da sagorite nekoliko dodatnih kalorija bez mnogo truda i umora.

Žvakaća guma

Dokazano je da žvakaća guma čini da se osjećate siti i smanjuje unos kalorija sprečavajući vas da grickate.

Ali osim toga, istraživanje je pokazalo da ako žvaćete žvaku oko 20 minuta nakon svakog obroka, sagorijevate više kalorija nego da to ne činite. Ukoliko ovo praktikujete birajte žvakaće gume bez šećera.

Volite hladnoću više od vrućine

Smeđe masno tkivo ili smeđa mast je jedna od dvije vrste masti koje se nalaze u ljudskom tijelu. Ono što je fascinantno – kada se smeđa mast stimuliše, možete sagorijevati bijelu mast, odnosno uskladištene kalorije.

Prema istraživanjima, izlaganje niskim temperaturama može značajno povećati sagorijevanje kalorija, u zavisnosti od aktivne smeđe masti koju imate u tijelu.

Možete pokušati da snizite temperaturu u svom domu, da se tuširate hladnom vodom ili čak idete u šetnju u danima kada je malo hladno.

Postanite davalac krvi

Kada date krv, broj kalorija koje sagorijevate se povećava – barem privremeno. Kada donirate krv, vaše tijelo koristi dodatnu energiju da sintetiše nove proteine, crvena krvna zrnca i druge komponente krvi da nadoknadi izgubljenu količinu.

Zanimljivosti Horoskopski znakovi koji su izuzetno pametni, ali toga nisu svjesni

Takođe, istraživanja pokazuju da davanje krvi može pružiti mnoge zdravstvene koristi, uključujući smanjenje markera, povećanje antioksidativne aktivnosti i smanjenje rizika od srčanih oboljenja. Najvažnije je, naravno, da svaki put kada date krv, spasavate živote.

Smijeh

Smijeh je najbolji lijek, po klišeu, ali i prema istraživanjima, jer pomaže pamćenju, imunološkom sistemu i funkcionisanju arterija i takođe vam može pomoći da sagorite kalorije.

U jednoj studiji, 45 parova je gledalo filmove koji su bili komedije. Kada su se smijali tokom smiješnih scena, njihov metabolizam se ubrzao za 10–20%.

Plakanje

Smatra se da plakanje sagorijeva približno istu količinu kalorija kao i smijeh – 1,3 kalorije u minuti, prema jednoj studiji. To znači da na svakih 20 minuta kada plačete, sagorijevate 26 kalorija više nego što biste sagorjeli bez suza.

Krećite se kada ste nervozni

Ne potiskujte nervozu koju osjećate. Nastavite da pomjerate nogu ispod stola, jer prema istraživanjima pomažete svom metabolizmu.

U jednoj studiji, ljudi koji su se vrpoljili dok su sjedili sagorjeli su u prosjeku 5 do 6 puta više kalorija nego kada su sjedili ili stajali mirno.

Ova logika se zove termogena aktivnost bez vježbanja (NEAT) i može značajno doprinijeti broju kalorija koje sagorijevate svakog dana. Na primjer, jedan tim istraživača je sugerisao da kombinacija džogiranja, hodanja i stajanja može sagorjeti do 2.000 dodatnih kalorija dnevno – u zavisnosti od težine i nivoa aktivnosti osobe.

Alternativno, možete koristiti i stepenice, stajati umjesto da sjedite za svojim stolom ili čistiti kuću, piše Ženski magazin.