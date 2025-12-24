Logo
Large banner

Snijeg i led sa stepeništa nestaju u trenu uz sastojke koje svi imamo u kući

Izvor:

Krstarica

24.12.2025

19:25

Komentari:

0
Снијег и лед са степеништа нестају у трену уз састојке које сви имамо у кући
Foto: ATV

Sneg i mraz mogu stvoriti ozbiljne probleme građanima. Poledica na pješačkim zonama, stepenicama i prilazima stambenim objektima za mnoge predstavlja nerazrješivu dilemu.

U nastavku vam donosimo nekoliko jednostavnih rješenja za uklanjanje leda sa ulaza i stepenica, bez štetnog djelovanja soli. Na putevima i asfaltiranim površinama so je efikasna protiv poledice, ali kod kuće situacija je drugačija.

Милорад Додик

Republika Srpska

CiK BiH probudila inat

Prilazi i stepenice su često izrađeni od betona ili popločani keramičkim pločicama. Na ovakvim površinama kuhinjska ili industrijska so može biti izuzetno agresivna. Nakon samo jedne zime beton može početi da se kruni, a iako same pločice bolje podnose so, fugne su znatno osjetljivije. So prodire u njih, uzrokujući oštećenja koja postaju vidljiva već nakon nekoliko sezona.

Srećom, postoji alternativa koja može biti jednako djelotvorna. Pomiješajte dva litra tople vode, jednu kašiku deterdženta za sudove i oko 50 mililitara 70-procentnog alkohola. Pripremite dovoljnu količinu ove mješavine u navedenom odnosu i pažljivo je nanesite na stepenice.

Led će se brzo otopiti, a nova poledica neće se formirati. Naravno, prije nego što nanesete smjesu, uklonite što je moguće više snijega i leda mehanički. Ako nemate sve sastojke pri ruci, samo deterdžent ili samo alkohol pomiješan s vodom mogu biti korisni, ali njihova kombinacija pruža najbolje rezultate.

Podijeli:

Tagovi:

poledica

Snijeg

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Одржан стручни скуп посвећен значају очувања и заштите културне баштине у случају Трговска гора

Republika Srpska

Održan stručni skup posvećen značaju očuvanja i zaštite kulturne baštine u slučaju Trgovska gora

2 h

0
Par, ljubav

Ljubav i seks

Ovaj znak će poslije Nove godine uploviti u strastvenu ljubavnu vezu

2 h

0
Поново на изборе на које нико није хтио ни прије мјесец дана

BiH

Ponovo na izbore na koje niko nije htio ni prije mjesec dana

2 h

2
Несвакидашња сцена у комшилуку: Мушкарац на бициклу, а у руксаку носи прасе

Region

Nesvakidašnja scena u komšiluku: Muškarac na biciklu, a u ruksaku nosi prase

2 h

0

Više iz rubrike

Постоји шест ''чудних'' начина да сагорите калорије без умора

Savjeti

Postoji šest ''čudnih'' načina da sagorite kalorije bez umora

12 h

0
У воду за чишћење додајте двије кашике овог састојка и под ће блистати као у хотелу

Savjeti

U vodu za čišćenje dodajte dvije kašike ovog sastojka i pod će blistati kao u hotelu

1 d

0
Водите рачуна: Ово је грешка послије купања пса коју сви праве

Savjeti

Vodite računa: Ovo je greška poslije kupanja psa koju svi prave

1 d

0
Убаците ово у машину приликом прања веша и заборавите на пеглање

Savjeti

Ubacite ovo u mašinu prilikom pranja veša i zaboravite na peglanje

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

40

Ilon Mask poručio da dolazi svijet bez oskudice: Ove stvari će promjeniti sve

21

39

Dječak (13) htio da zaštiti majku od njenog partnera, pa izboden nasmrt

21

30

Ekonomski stručnjaci budžet za 2026. ocijenili realnim i ostvarivim

21

20

Ovo je kuća Patrijarha Pavla: Njegovo rodno mjesto preživjelo je katastrofu, a ovo je dom gdje je odrastao

21

19

Sutra je važan praznik za majke i djecu: Slavimo velikog sveca, a ovo su običaji

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner