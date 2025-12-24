Snijeg i led sa stepeništa nestaju u trenu uz sastojke koje svi imamo u kući

U nastavku vam donosimo nekoliko jednostavnih rješenja za uklanjanje leda sa ulaza i stepenica, bez štetnog djelovanja soli. Na putevima i asfaltiranim površinama so je efikasna protiv poledice, ali kod kuće situacija je drugačija.

Republika Srpska CiK BiH probudila inat

Prilazi i stepenice su često izrađeni od betona ili popločani keramičkim pločicama. Na ovakvim površinama kuhinjska ili industrijska so može biti izuzetno agresivna. Nakon samo jedne zime beton može početi da se kruni, a iako same pločice bolje podnose so, fugne su znatno osjetljivije. So prodire u njih, uzrokujući oštećenja koja postaju vidljiva već nakon nekoliko sezona.

Srećom, postoji alternativa koja može biti jednako djelotvorna. Pomiješajte dva litra tople vode, jednu kašiku deterdženta za sudove i oko 50 mililitara 70-procentnog alkohola. Pripremite dovoljnu količinu ove mješavine u navedenom odnosu i pažljivo je nanesite na stepenice.

Led će se brzo otopiti, a nova poledica neće se formirati. Naravno, prije nego što nanesete smjesu, uklonite što je moguće više snijega i leda mehanički. Ako nemate sve sastojke pri ruci, samo deterdžent ili samo alkohol pomiješan s vodom mogu biti korisni, ali njihova kombinacija pruža najbolje rezultate.