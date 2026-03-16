Oglasila se banjalučka policija o navodnom presretanju djece u Priječanima

ATV

16.03.2026

15:30

Јаке полицијске снаге у Бањалуци током дербија Борца и Сарајева
Mještani naselja Priječani i Zalužani već danima strahuju za bezbjednost svoje djece koja svakodnevno prelaze most na putu do škole nakon što je učenik sedmog razreda Osnovne škole "Jovan Dučić" u Zalužanima prijavio da ga je nepoznati muškarac pratio na mostu u Priječanima.

Škola je o svemu obavijestila policiju i zatražila pojačano prisustvo patrola u vrijeme kada djeca izlaze iz škole.

Dječak tvrdi da ga prati nepoznati muškarac

Direktor ove škole Rankica Pušić za "Glas Srpske" rekla je da je učenik sedmog razreda nakon završene nastave u drugoj smjeni krenuo kući preko mosta u Priječanima kada je shvatio da ga nepoznata osoba prati, vjerovatno muškarac.

"Na samom mostu kazao je da je bilo više prolaznika, a kada ih je dječak prošao shvatio je da ga još uvijek prati isti čovjek. To je bilo naveče oko sedam sati", pojasnila je ona.

Oglasila se policija

Slučaj je prijavljen policiji koja se sada oglasila za ATV o cijelom slučaju.

"Policijska stanica Banjaluka Lazarevo je u vezi sa navedenim zaprimila prijavu, te policijski službenici preduzimaju sve neophodne mjere i radnje u cilju provjere i utvrđivanja svih okolnosti i činjenica u vezi sa navodima iz prijave", istakli su za ATV iz Banjalučke policije.

