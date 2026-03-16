Pripremite lepeze (i jakne) - stiže "Menopaiza" na Aprilili fest

16.03.2026
14:39
Osvojila nas je kao muzička zvijezda, moćan glas Balkana i harizmatična glumica, a na Aprilili Fest dolazi kao Marina Stanković - žena koja bez dlake na jeziku, ali sa nekoliko novih na bradi, postavlja škakljiva životna pitanja.
Legendarna Tijana Dapčević Banjalučanima i njihovim gostima priprema kolektivnu terapiju smijehom uz urnebesnu monodramu "Menopauza", nastalu prema tekstu Danila Vukotića i u režiji Radeta Vukotića. (2. april, SD Centar)
Vidjećemo humoristične, ali istovremeno realne situacije - od promjena raspoloženja, valunga i PMS-a, do odnosa s partnerima i izazova svakodnevice. Biće riječi i o “jačem polu” koji prolaze kroz andropauzu. Šta je to i zar postoji?
Predstava kombinuje klasičan stand-up nastup sa elementima muzike i lične ispovijesti, stvarajući atmosferu "ženske večeri" u kojoj se i muškarci mogu dobro zabaviti.
Ako ste žena – prepoznaćete se.
Ako ste muškarac – shvatićete stanje… ili ćete barem naučiti kada je vrijeme da bježite.
Lepezu ponesete obavezno. Moglo bi biti vruće.
Ponesite i jaknu - možda i zahladi. Ko zna… u menopauzi je sve moguće!
Izvjesno je samo to da ćemo se smijati do suza i, takoreći, bez pauze.
ULAZNICE SU U PRODAJI: gigstix.ba
Prodajna mjesta Banja Luka:
POŠTE SRPSKE, Kralja Petra I Karađorđevića 93
POŠTE SRPSKE, Trg Republike Srpske 1
Organizator jedinstvenog festivalskog koncepta u Bosni i Hercegovini je Suport Marketing Centar.
"Vidimo se u oblaku zabave!", poručuju organizator.
