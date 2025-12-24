Logo
Nesvakidašnja scena u komšiluku: Muškarac na biciklu, a u ruksaku nosi prase

24.12.2025

18:54

Foto: Pexels

Nesvakidašnja scena snimljena kod Virovitice proširila se Fejsbukom.

Na stranici Uživo sa slavonskih prometnica objavljena je fotografija muškarca koji vozi bicikl, a na leđima ima ruksak iz kojeg viri prase.

Доналд Трамп-27112025

Svijet

Tramp šalje vojsku u Nju Orleans

Čovjek na biciklu je, čini se, u prazničnom raspoloženju jer je nosio božićnu kapu.

Fotografija je u kratkom roku skupila preko šest hiljada lajkova i oko stotinu komentara. Većina njih ima samo riječi hvale za čovjeka.

"Fotka godine! Kakav domaćin, suprug i otac, ništa mu nije teško da blagdani budu kako treba! I bez auta se živi ko ima volju i želju", "Nemaju svi auto. Bravo. Porodica neće biti gladna", "Respect majstore", "Čovjek se snašao i bravo za njega! U njemu je duh Božića", "Bravo za gospodina", "Gdje ima volje, ima i načina", "To cijenim, jako domišljato", pišu ljudi na Fejsbuku.

Tagovi:

Hrvatska

bicikli

prase

21

40

Ilon Mask poručio da dolazi svijet bez oskudice: Ove stvari će promjeniti sve

21

39

Dječak (13) htio da zaštiti majku od njenog partnera, pa izboden nasmrt

21

30

Ekonomski stručnjaci budžet za 2026. ocijenili realnim i ostvarivim

21

20

Ovo je kuća Patrijarha Pavla: Njegovo rodno mjesto preživjelo je katastrofu, a ovo je dom gdje je odrastao

21

19

Sutra je važan praznik za majke i djecu: Slavimo velikog sveca, a ovo su običaji

