Nesvakidašnja scena u komšiluku: Muškarac na biciklu, a u ruksaku nosi prase

Na stranici Uživo sa slavonskih prometnica objavljena je fotografija muškarca koji vozi bicikl, a na leđima ima ruksak iz kojeg viri prase.

Čovjek na biciklu je, čini se, u prazničnom raspoloženju jer je nosio božićnu kapu.

Fotografija je u kratkom roku skupila preko šest hiljada lajkova i oko stotinu komentara. Većina njih ima samo riječi hvale za čovjeka.

"Fotka godine! Kakav domaćin, suprug i otac, ništa mu nije teško da blagdani budu kako treba! I bez auta se živi ko ima volju i želju", "Nemaju svi auto. Bravo. Porodica neće biti gladna", "Respect majstore", "Čovjek se snašao i bravo za njega! U njemu je duh Božića", "Bravo za gospodina", "Gdje ima volje, ima i načina", "To cijenim, jako domišljato", pišu ljudi na Fejsbuku.