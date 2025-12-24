Nesvakidašnja scena u komšiluku: Muškarac na biciklu, a u ruksaku nosi prase

24.12.2025
18:54
Komentari:0
Nesvakidašnja scena snimljena kod Virovitice proširila se Fejsbukom.
Na stranici Uživo sa slavonskih prometnica objavljena je fotografija muškarca koji vozi bicikl, a na leđima ima ruksak iz kojeg viri prase.
Svijet
Tramp šalje vojsku u Nju Orleans
Čovjek na biciklu je, čini se, u prazničnom raspoloženju jer je nosio božićnu kapu.
Fotografija je u kratkom roku skupila preko šest hiljada lajkova i oko stotinu komentara. Većina njih ima samo riječi hvale za čovjeka.
"Fotka godine! Kakav domaćin, suprug i otac, ništa mu nije teško da blagdani budu kako treba! I bez auta se živi ko ima volju i želju", "Nemaju svi auto. Bravo. Porodica neće biti gladna", "Respect majstore", "Čovjek se snašao i bravo za njega! U njemu je duh Božića", "Bravo za gospodina", "Gdje ima volje, ima i načina", "To cijenim, jako domišljato", pišu ljudi na Fejsbuku.
Republika Srpska
2 h1
Republika Srpska
2 h2
Republika Srpska
3 h0
Hronika
3 h0
Najnovije
Najčitanije
21
40
21
39
21
30
21
20
21
19
Trenutno na programu