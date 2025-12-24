Otrovana petočlana porodica, među kojima i dvoje djece

Petočlana porodica među kojima i dvoje dece od šest i osam godina, otrovala se ugljen monoksidom u utorak, zbog čega je zbrinuta u županijskoj bolnici u Našicama.

Prema dosad prikupljenim policijskim saznanjima i uviđajem, utvrđeno je da je petočlana porodica: osobe starosti 82, 52, 46, osam i šest godina, u ponedeljak došla u mjesto Markovac Našički, u kuću u kojoj borave samo dio godine.

U utorak popodne u jednom je trenutku došlo do povećane koncentracije ugljen monoksida u zatvorenom prostoru, koju su udisali ukućani, saopštila je policija, prenio je Dnevnik.hr.

U kuću je po ranijem pozivu vlasnika, došao stručnjak za gasni sistem, koji je ukućane zatekao dezorijentisane ili u nesvijesti, pa je odmah pozvao hitnu pomoć.

Članovi porodice su srećom van životne opasnosti i u bolnici su zadržani na posmatranju, a pred policijom je daljnji rad na utvrđivanju svih okolnosti koje su zamalo dovele do tragedije.