Skoro 7.000 ljudi u Srpskoj umrlo od opakog virusa

U Republici Srpskoj su od posljedica bolesti kovid 19 u periodu 2020-2024. godine umrlo 6.984 osoba, od kojih su 4.135 muškarci, a 2.849 žene, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.

Najviše umrlih, 3.846 osoba, registrovano je 2021. godine, a potom 2020. godine kada su bila 1.592 smrtna slučaja.

Nešto manje umrlih od korone zabilježeno je 2022. godine 1.312 osoba.

Nakon toga dolazi do značajnog smanjenja broja umrlih, na 162 u 2023. godini, te na 72 osobe u prošloj godini.