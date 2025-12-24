Ove jutarnje navike mnogi smatraju zdravim, a zapravo su kobne po želudac

Jutro je mnogo više od puke tačke početka dana – ono postavlja tempo našem tijelu, umu i emocijama.

Navike koje praktikujemo čim otvorimo oči često smatramo bezazlenim, jer su dio rutine koju godinama ponavljamo bez razmišljanja. Ipak, upravo ti prvi jutarnji izbori mogu imati snažan uticaj na zdravlje želuca, nivo energije i opšte raspoloženje tokom dana.

Hronika Kolima se zakucao u Milivoja na biciklu, nije mu bilo spasa

U savremenom ritmu života, mnogi preskaču doručak, posežu za kafom kao prvim "obrokom" ili započinju dan intenzivnim fizičkim aktivnostima, vjerujući da čine nešto dobro za sebe. Međutim, stručnjaci upozoravaju da određene navike na prazan stomak mogu izazvati iritaciju digestivnog sistema, pad energije, nervozu, pa čak i dugoročne zdravstvene probleme.

Šta se dešava sa želucem kada ga izložimo stresu odmah nakon buđenja?

Prazan želudac je posebno osjetljiv jer u tom trenutku nema zaštitni sloj hrane koji bi ublažio dejstvo kiselina i spoljašnjih nadražaja. Konzumiranje određenih supstanci, poput kafe, alkohola ili lijekova, može dodatno povećati lučenje želudačne kiseline, što dovodi do iritacije sluzokože, nelagodnosti i osjećaja pečenja.

Dugoročno, ovakve navike mogu doprinijeti razvoju gastritisa, refluksa i drugih digestivnih tegoba. Zato stručnjaci savjetuju da se dan započne blagim obrokom ili barem čašom vode, kako bi se želudac postepeno „probudio" i pripremio za normalno funkcionisanje.

Uticaj jutarnjih navika na energiju i raspoloženje

Ono što unosimo u organizam na prazan stomak direktno utiče na nivo šećera u krvi, hormone stresa i mentalnu stabilnost. Nagli skokovi energije, poput onih koje daje kafa, često su kratkotrajni i praćeni padom koncentracije, razdražljivošću i umorom već nekoliko sati kasnije.

Scena Ove srpske pjevačice uplaćuju sebi doprinose u inostranstvu, jedna prima tri penzije

Stabilan početak dana, uz laganu hranu i umerene aktivnosti, pomaže tijelu da održava ravnotežu i smanjuje osjećaj nervoze i iscrpljenosti. Upravo zbog toga jutarnje navike imaju daleko veći uticaj na raspoloženje nego što se na prvi pogled čini, prenosi Dan.