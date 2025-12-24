Logo
Large banner

Ove jutarnje navike mnogi smatraju zdravim, a zapravo su kobne po želudac

24.12.2025

09:50

Komentari:

0
Ове јутарње навике многи сматрају здравим, а заправо су кобне по желудац

Jutro je mnogo više od puke tačke početka dana – ono postavlja tempo našem tijelu, umu i emocijama.

Navike koje praktikujemo čim otvorimo oči često smatramo bezazlenim, jer su dio rutine koju godinama ponavljamo bez razmišljanja. Ipak, upravo ti prvi jutarnji izbori mogu imati snažan uticaj na zdravlje želuca, nivo energije i opšte raspoloženje tokom dana.

Bicikl

Hronika

Kolima se zakucao u Milivoja na biciklu, nije mu bilo spasa

U savremenom ritmu života, mnogi preskaču doručak, posežu za kafom kao prvim "obrokom" ili započinju dan intenzivnim fizičkim aktivnostima, vjerujući da čine nešto dobro za sebe. Međutim, stručnjaci upozoravaju da određene navike na prazan stomak mogu izazvati iritaciju digestivnog sistema, pad energije, nervozu, pa čak i dugoročne zdravstvene probleme.

Šta se dešava sa želucem kada ga izložimo stresu odmah nakon buđenja?

Prazan želudac je posebno osjetljiv jer u tom trenutku nema zaštitni sloj hrane koji bi ublažio dejstvo kiselina i spoljašnjih nadražaja. Konzumiranje određenih supstanci, poput kafe, alkohola ili lijekova, može dodatno povećati lučenje želudačne kiseline, što dovodi do iritacije sluzokože, nelagodnosti i osjećaja pečenja.

Dugoročno, ovakve navike mogu doprinijeti razvoju gastritisa, refluksa i drugih digestivnih tegoba. Zato stručnjaci savjetuju da se dan započne blagim obrokom ili barem čašom vode, kako bi se želudac postepeno „probudio" i pripremio za normalno funkcionisanje.

Uticaj jutarnjih navika na energiju i raspoloženje

Ono što unosimo u organizam na prazan stomak direktno utiče na nivo šećera u krvi, hormone stresa i mentalnu stabilnost. Nagli skokovi energije, poput onih koje daje kafa, često su kratkotrajni i praćeni padom koncentracije, razdražljivošću i umorom već nekoliko sati kasnije.

66bce36c71daa Злата Петровић

Scena

Ove srpske pjevačice uplaćuju sebi doprinose u inostranstvu, jedna prima tri penzije

Stabilan početak dana, uz laganu hranu i umerene aktivnosti, pomaže tijelu da održava ravnotežu i smanjuje osjećaj nervoze i iscrpljenosti. Upravo zbog toga jutarnje navike imaju daleko veći uticaj na raspoloženje nego što se na prvi pogled čini, prenosi Dan.

Podijeli:

Tag:

želudac

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Интервенције због снијега: Возачима упућен апел

Banja Luka

Intervencije zbog snijega: Vozačima upućen apel

2 h

0
Аутом се закуцао у Миливоја на бициклу, није му било спаса

Hronika

Autom se zakucao u Milivoja na biciklu, nije mu bilo spasa

2 h

0
Погледајте какво нас вријеме очекује за викенд

Društvo

Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje za vikend

2 h

0
Ове српске пјевачице уплаћују себи доприносе у иностранству, једна прима три пензије

Scena

Ove srpske pjevačice uplaćuju sebi doprinose u inostranstvu, jedna prima tri penzije

2 h

0

Više iz rubrike

Зашто би требали да першун једемо баш сваки дан?

Zdravlje

Zašto bi trebali da peršun jedemo baš svaki dan?

23 h

0
Дјевојка која је прехлађена лежи у кревету

Zdravlje

Pojavili se lažni testovi za grip i kovid: Po ovome ćete ih prepoznati

1 d

0
Зашто је понекад добро да направите паузу у процесу мршављења?

Zdravlje

Zašto je ponekad dobro da napravite pauzu u procesu mršavljenja?

1 d

0
Супер грип се појавио у Српској, регистровани први случајеви

Zdravlje

Super grip se pojavio u Srpskoj, registrovani prvi slučajevi

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

23

Toplotna pumpa koja mijenja sve

12

19

Još uvijek imate ovaj legendarni Nokia telefon? Evo koliko danas vrijedi

12

14

Snažan zemljotres pogodio Tajvan

12

09

"Roskosmos" najavio: Prva ruska lunarna elektrana do 2036. godine

12

04

Astrolozi otkrivaju u koja tri znaka se rađaju najzlobniji ljudi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner