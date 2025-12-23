Logo
Zašto je ponekad dobro da napravite pauzu u procesu mršavljenja?

23.12.2025

10:01

Зашто је понекад добро да направите паузу у процесу мршављења?

Većina ljudi koja pokušava da smrša fokusira se na stroge dijete i stalni kalorijski deficit, nadajući se brzim rezultatima.

Ipak, takav pristup često vodi do zamora, gubitka motivacije i odustajanja prije nego što se postignu željeni ciljevi.

Jedan od delotvornijih načina da se lakše održi motivacija i postignu bolji rezultati je uvođenje planiranih pauza tokom mršavljenja.

Pauze predstavljaju period kada se privremeno prestaje s kalorijskim deficitom i prelazi na ishranu koja održava trenutnu kilažu.

partizan-karlik-dzouns

Košarka

Košarkaški klub Partizan predstavio novog trenera

Tijelo tako dobija priliku da se odmori, a metabolizam se stabilizuje, dok sa psihološke strane dolazi do preporoda.

Organizam nije pod stresom i kasnije kada nastavi sa planom i programom ima motivaciju.

Pauze pomažu i u učenju kako pravilno da održavate težinu, prenosi B92.

Mnogi ljudi nakon dijete ne znaju kako da se hrane, te se često vraćaju starim navikama, što vodi do povratka izgubljenih kilograma.

Kratke, planirane pauze omogućavaju da se tijelo i navike postepeno prilagode novoj težini i načinima ishrane.

Uz to, odmor od restrikcija smanjuje osjećaj gladi i psihološki pritisak, što pomaže da se osoba vrati dijeti s obnovljenom energijom i disciplinom.

Коприва

Zdravlje

Ovo je najzdravija biljka na svijetu, a sada više niko neće da je koristi

Pauze nisu znak slabosti ili odustajanja, već strateški alat za dugoročni uspjeh u mršavljenju.

Uzimanje planiranih pauza, dakle, može poboljšati kako fiziološke, tako i psihološke aspekte procesa mršavljenja, olakšati postizanje ciljeva i pomoći u održavanju željene težine nakon završetka dijete.

Mršavljenje

zdravlje

