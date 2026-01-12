Logo
Bračni par iz BiH uhapšen u Italiji

12.01.2026

22:59

Брачни пар из БиХ ухапшен у Италији
Foto: Pexels

Pripadnici karabinjera Torina uhvatili su bračni par iz Bosne i Hercegovine u ukradenom kamperu sa falsifikovanim registarskim tablicama. Oni su privedeni, a nakon saslušanja i policijske obrade pušteni da se brane sa slobode.

Kako prenose italijanski mediji, 37-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine zaustavljen u južnom dijelu Torina. Nakon prvobitne provjere, karabinjeri su utvrdili da je kamper ukraden te da se na njemu nalaze falsifikovane registarske tablice.

Kontrola je obavljena u okviru šire akcije Od‌jeljenja za informisanje, bezbjednost i integraciju, koja se bavila prisustvom kamperskih naselja u južnom dijelu Torina. Da stvar bude još gora, vozač nije imao vozačku dozvolu, a posjedovao je saobraćajnu dozvolu i registarske tablice drugog vozila. Na šasiji kampera, pored toga, utvrđeno je da je pravi broj šasije izbrisan, a zatim su utisnute nove cifre.

Sumnjajući da su zamjene identifikacionih podataka imale za cilj svjesno prikrivanje ukradenog porijekla kampera, policajci su oduzeli vozilo i prijavili bračni par nadležnom sudu zbog krivičnog d‌jela prikrivanja i otežavanja identifikacije krivičnog porijekla. Vozač je dodatno prijavljen i za vožnju bez dozvole.

