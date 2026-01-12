Slučaj koji je zgrozio svijet: Provaljivao u grobnice i krao dijelove tijela pokojnika

Džonatan Gerlah (34) iz Efrate u Pensilvaniji optužen je da je provaljivao u grobnice na lokalnom groblju i krao dijelove tijela pokojnika.

On je osumnjičen za 26 provala, 26 slučajeva neovlašćenog ulaska, 100 slučajeva zlostavljanja mrtvih tijela, 100 slučajeva prisvajanja ukradenih predmeta, 26 namjernih skrnavljenja javnih spomenika i druge povezane prestupe, piše NBC Filadelfija.

Prema krivičnoj prijavi, krađe su se dogodile između 7. novembra 2025. i 6. januara 2026. godine u okrugu Delaver, na groblju Mont Morija, kao i na groblju u opštini Pleins u okrugu Luzern. Provaljeno je ili oskrnavljeno ukupno 26 mauzoleja i podzemnih grobnica na groblju Mont Morija, saopštili su istražitelji. Krađe su obuhvatale više slučajeva provale u mauzoleje i krađe ljudskih ostataka.

Tokom istrage, detektivi su prikupili brojne dokaze sa mesta zločina, uključujući konzerve energetskih pića, cigarete, par naočara, plastične vezice i alate.

U decembru, dok je istraga bila u toku, policija u opštini Pleins i Jedonu obavještena je o dojavi dostavljenoj policiji u Lankasteru 20. decembra 2025. godine. U toj dojavi Džonatan Gerlah identifikovan je kao mogući osumnjičeni za provalu u okrugu Luzern. Svjedoci su navodno vidjeli "djelimično raspadnuto tijelo" u podrumu Gerlahove kuće u Efrati u Pensilvaniji. Takođe su poslali Gerlahov Instagram nalog, na kom su se nalazile objave o prepariranju, sakupljanju i prodaji skeleta, "neobičnostima" i muzejima kostiju.

Policija je takođe identifikovala Gerlaha kao osumnjičenog za krađu u prodavnici alata u opštini Istočni Earl u Pensilvaniji, gdje su ukradene baterijske lampe, LED svijetleći štapovi, rukavice i alati koji se obično koriste u provalama.

Istražitelji su utvrdili da je Gerlah član Fejsbuk grupe "Prodaja ljudskih kostiju i lobanja" i uočili objavu u kojoj je član Gerlahu zahvalio na prodaji predmeta.

Policija je pregledala i Gerlahov Kešap nalog, na kom je objavljena fotografija osobe koja drži ljudsku lobanju ispred lica, a zatim i identifikovala njegovo vozilo, koje je viđeno u blizini lokacija krađa u danima kada je prijavljivan zločin.

Hapšenje Džonatana Gerlaha

U utorak 6. januara oko 20 časova detektivi su obavljali nadzor u filadelfijskom dijelu groblja Mont Morije, kada su uočili vozilo sa brojnim kostima i lobanjama na zadnjem sjedištu. Vozač – kasnije identifikovan kao Džonatan Gerlah – viđen je kako izlazi iz groblja držeći vreću, polugu i druge predmete.

Istražitelji su priveli Gerlaha. On je navodno priznao krađu oko 30 ljudskih ostataka. Prema krivičnoj prijavi, nakon toga je izvršena pretraga njegove kuće u Efrati i pronađeno 100 ljudskih skeleta i još osam ljudskih ostataka u skladištu koje je Gerlah posjedovao.

"Scena je izgledala kao horor film. Tako nešto niko od uključenih u istragu – od mene do detektiva i forenzičara – nikada nije vidio," rekao je tužilac okruga Delaver Taner Rus tokom konferencije za štampu. Rus je rekao da su neki od ukradenih skeleta stari stotinama godina.

"Pokušavamo da tačno utvrdimo šta gledamo. U ovom trenutku jednostavno ne možemo odrediti starost i identitet svih," rekao je Rus. On je takođe rekao da neki skeleti pripadaju bebama i djeci.

"Zaista, u najdoslovnijem smislu te reči, užasno je. Saosećam se sa svima koji su pogođeni i pokušavaju da utvrde da li su među ostacima njihovi voljeni ili djeca, jer smo pronašli ostatke za koje verujemo da su bebe stare nekoliko mjeseci. Naša srca su uz svaku pogođenu porodicu," rekao je Rus.

Gerlah se trenutno nalazi u zatvoru okruga Delaver, nakon što nije uspeo da plati kauciju od milion dolara. Ročište je zakazano za 20. januar 2026. godine.

Da li je kupovina ili prodaja ljudskih kostiju ilegalna?

U Pensilvaniji, Nju Džersiju i Delaveru nije nezakonito kupovati ili prodavati ljudske kosti. Nezakonite su krađa i pljačka grobova, kao i međunarodna trgovina ukradenim predmetima. Iako sudski dokumenti pokazuju da većina prodaje funkcioniše preko interneta, istražioci su otkrili jednu Fejsbuk grupu sa više od 5.300 pratilaca. Ljudi iz cijelog sveta objavljuju oglase, a predmeti koštaju nekoliko stotina dolara. Postoje i prodavnice, gdje se mogu kupiti ljudske kosti, a kompletni skeleti mogu koštati i do 7.000 dolara.

Dok je Gerlah u pritvoru, istraga se nastavlja., prenosi NIN.