U američkom Kongresu podnesen zakon za aneksiju Grenlanda

12.01.2026

21:22

У америчком Конгресу поднесен закон за анексију Гренланда
Foto: Tanjug/AP/Lindsey Wasson

Američki kongresmen iz Republikanske stranke Rendi Fajn podnio je prijedlog zakona o aneksiji Grenlanda, navodi se u saopštenju koje je objavio sam zakonodavac.

"Grenland nije udaljeno uporište koje možemo da ignorišemo — to je ključni resurs nacionalne bezbjednosti. Onaj ko kontroliše Grenland, kontroliše ključne arktičke plovne puteve i bezbjednosnu arhitekturu koja štiti Sjedinjene Američke Države. Amerika ne može da ostavi takvu budućnost u rukama režima koji preziru naše vrijednosti i nastoje da podriju našu bezbjednost ", izjavio je Fajn.

Prijedlog zakona o aneksiji Grenlanda i dodjeli Grenlandu statusa savezne države ovlašćuje predsjednika da preduzme sve korake neophodne za aneksiju ili sticanje Grenlanda kao teritorije Sjedinjenih Američkih Država.

