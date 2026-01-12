Ubio kćerku zbog TikToka, majka otkrila kroz kakav su pakao prošli

Rajan al Nadžar (18) pronađena je mrtva licem nadole u jezercetu u parku u Holandiji, sa začepljenim ustima i obmotana selotejpom, svega mjesec dana nakon što je proslavila svoj 18. rođendan. Holandske vlasti utvrdile su da je devojka brutalno ubijena u takozvanom "ubistvu iz časti", a za zločin je odgovoran njen otac, Haled al Nadžar.

Njena majka, Sumaja al Nadžar, u ispovijesti za britanski Daily Mail, opisala je kako je čovjek sa kojim je pobjegla od rata u Siriji uništio čitavu porodicu.

"Uništio je cijelu moju porodicu", rekla je kroz suze.

Porodica al Nadžar zatražila je azil u Holandiji 2016. godine, bježeći od ratnih sukoba u Siriji. Osam godina živjeli su, kako kaže majka, mirno i integrisano u novu sredinu. Ta iluzija normalnog života raspala se u trenutku kada je Rajan nestala, a zatim pronađena mrtva u parku.

Prema sudskim dokumentima, Rajan je udavljena od strane sopstvenog oca, koji je smatrao da se "previše povinovala zapadnim vrijednostima".

Nakon zločina, Haled al Nadžar pobjegao je nazad u Siriju, gdje danas živi sa drugom ženom. Iako mu je u Holandiji suđeno u odsustvu i izrečena kazna od 30 godina zatvora, on se nikada nije vratio u Evropu da se suoči sa pravdom.

Sumaja al Nadžar ističe da očajnički želi da njen bivši suprug bude izručen Holandiji i da odsluži kaznu. Rajanova braća, Muhanad (25) i Muhamad (24), osuđeni su za pomaganje u ubistvu i dobili su po 20 godina zatvora.

Iako je porodica spolja djelovala kao da se uspješno integrisala u holandsko društvo, unutar kuće vladali su strah i nasilje. Sumaja tvrdi da je Haled bio nasilan godinama, da je tukao nju i djecu i da su ga se svi plašili.

"Bio je nasilan čovek. Lomio je stvari i tukao mene i svoju djecu, tukao je sve nas. Odbijao je da prihvati da nije u pravu i ponovo nas je tukao", ispričala je.

Iako je nasilje bilo nešto ređe nakon što su se nastanili u holandskom gradu Joure, nikada nije prestalo. Najstariji sin Muhanad bio je, kako kaže, česta meta očevih napada i više puta je izbacivan iz kuće.

Svijet Stejt department poništio više od 100.000 viza

Rajan je, prema riječima majke, u početku bila "dobra djevojka" učila je Kuran, pomagala u kući i učila da se moli. Ipak, u školi je bila žrtva vršnjačkog nasilja jer je nosila beli šal. Oko 15. godine počela je da se buni, željeći da se uklopi u društvo. Prestala je da nosi hidžab, počela da puši, stekla mnogo prijatelja i koristila društvene mreže, uključujući TikTok.

Prema majčinim riječima, upravo to je razbesnilo Haleda al Nadžara. Posebno ga je ljutilo što je Rajan želela da flertuje sa dječacima i da živi kao njene vršnjakinje. Sumaja tvrdi da joj je suprug slao poruke pune mržnje, u kojima je Rajan nazivao "kučkom" i govorio da je "treba ubiti", pokušavajući čak da je umiješa u ubistvo sopstvene ćerke.

O zlostavljanju je govorila i Rajanova starija sestra Iman (27), koja je oca opisala kao "temperamentnog i nepravednog čovjeka sa kojim je bilo nemoguće živjeti.

"Niko se nije usuđivao da mu protivreči. Strah i napetost su prožimali kuću. Tukao me je i prijetio mi", rekla je Iman, dodajući da je Rajan nakon jednog batinanja otišla u školu i nikada se više nije vratila kući.

Iako je i sama imala teškoće da prihvati Rajanine promjene kao konzervativna muslimanka, Sumaja al Nadžar naglašava da za smrt svoje ćerke krivi isključivo muža.

BiH Izborna pobjeda Trampa i Orbana označiće kraj unutarizacije BiH

"Više nikada ne želim da ga vidim niti da čujem za njega, niti za bilo koga iz njegove porodice. Toliko mi je žao što mi je bio muž. Neka mu Bog nikada ne oprosti. Djeca mu nikada neće oprostiti, niti će ga zaboraviti", poručila je.

Nakon izricanja presude, Haled al Nadžar je pisao mejlove novinama, tvrdeći da preuzima punu odgovornost za ubistvo i pokušavajući da oslobodi svoje sinove krivice. Ipak, uprkos tim tvrdnjama, nikada se nije vratio u Evropu da se suoči sa posljedicama svog zločina, prenosi Telegraf.