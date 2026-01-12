Logo
Minus i led okovali Srpsku i region; U Srbiji vanredna situacija u deset opština

12.01.2026

20:00

Komentari:

0
Foto: Tanjug/AP/Michael Probst

Republiku Srpsku, Federaciju, region, ali i svijet zahvatio je ledeni talas, a temperature su se spuštale i 20 stepeni ispod nule. Snijeg i led paralisali su saobraćaj, ali i ostavili domaćinstva bez električne energije.

U Srpskoj temperature jutros nisu prelazile u plus. "Najtoplije" bilo je u Trebinju gdje su izmjerena – 2, a najhladnije bilo je na području Šipova – 17 stepeni. Ovakvu zimu, kažu mještani, nisu imali već godinama.

"Na Aranđelovdan bilo je oko 50 centimetara snijega, a onda ga nije bilo, zatim je ponovo zapadao za Božić, pa smo imali snježni Božić, snijeg je bio visok oko 35 centimetara", kaže Bojan Topić, mještanin Šipova.

Živa na termometru išla je ispod nule i u Prijedoru, gdje je jutros zabilježeno -13.

Evidentirani su, zbog leda i snijega, problemi u saobraćaju. Najkritičnije je u planinskim predjelima. Uz velike napore putara, sve saobraćajnice na području Sarajevsko-romanijske regije su prohodne.

"Imali smo jedan dan obilne padavine snijega, pa istu noć kišne padavine koje su izazvale odrone i izlivanje blata i zemlje po putevima, zatim sutradan ponovo snijeg, da bi sljedeću noć temperatura išla i na – 20, ali mi smo uspjeli da održimo intenzitet saobraćaja", rekao je Mladen Forcan iz preduzeća "Romanija putevi".

Nakon ekstremnih minusa, temperatura u Srpskoj postepeno će preći u plus.

Бањалука снијег

Banja Luka

Zimska idila izazvala mnogobrojne probleme u Banjaluci

"Već naredi dani biće znatno prijatniji i ugodniji, s obzirom da će početi polako jugo i samim tim će i dnevna temperatura biti u porastu. Sutra idemo na nekih pet do sedam, a sredinom sedmice ponegdje i 12 stepeni", navela je Milica Đorđević, meteorolog.

Hladni talas izazvao je i prekide u snabdijevanju električnom energijom.

Brojna podrinjska naselja, danima su bila bez struje, a nadljudskim naporima zaposlenih u Elektro-Bijeljini, struju je dobilo više od 99 odsto potrošača.

Na terenu su i ekipe Elektrokrajine.

"Trenutno možda desetak potrošača na cijelom području Elektrokrajine nema električnu energiju, od 280.000 ukupno, ali evo naše ekipe rade, tako da svaki čas neko novi dobije struju", istakao je Predrag Klincov, portparol Elektrokrajine.

U Federaciji BiH, bez struje je bilo oko 45.000 potrošača. Umjesto nadležnih, lopate u ruke uzeli su građani.

Led i snijeg okovali su i Srbiju, a zbog problema u snabdijevanju električnom energijom i neprohodnosti puteva, vanredna situacija je u deset opština.

Snijeg i niske temperature nisu zaobišli ni Hrvatsku. U pojedinim predjelima jutros je bilo 20 stepeni ispod nule.

Zima je zaustavila i avio-letove. Na Međunarodnom aerodromu u Frankfurtu od ukupno 1.052 leta, koja su bila planirana za danas, otkazana su 102.

minus

hladnoća

