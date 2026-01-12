Koje običaje treba ispoštovati dan prije pravoslavne Nove godine?

Pravoslavna Nova godina dolazi uz bogatstvo tradicija, običaja i rituala koji se dešavaju danima prije samog praznika, 14. januara.

Pred ovu Novu godinu u mnogim porodicama se obavlja generalno čišćenje kuće. To je dio tradicije, jer se vjeruje da čist dom donosi sreću i blagostanje u novoj godini. Ovaj običaj ima duboko simboličko značenje, jer se vjeruje da čišćenjem vjernici čiste i svoje duhovno stanje, pripremajući se za dolazak praznika.

Molitve i crkveni obredi

Pred pravoslavnu Novu godinu, vjernici često posjećuju crkvu i mole se, zahvaljujući za sve dobro što su doživjeli u prethodnoj godini, ali i moleći za blagoslov u godini koja dolazi. U mnogim crkvama, obavljaju se večernje službe, a vjernici traže Božiji blagoslov za mir, zdravlje i prosperitet. Neke porodice se mole i kod kuće, posebno pred prazničnu veče.

Običaj pravljenja česnice i pokloni

Česnica se priprema i na pravoslavnu Novu godinu. U nju se stavlja novčić, a vjeruje se da onaj ko ga pronađe imaće sreće i prosperiteta. Običaj davanja poklona na pravoslavnu Novu godinu nije toliko zastupljen kao na Božić, ali mnoge porodice razmjene male poklone kao znak pažnje i blagoslova. Pokloni su obično simbolični – najčešće se daruju slatkiši, sitnice ili domaći proizvodi.

Šta se ne treba raditi?

Na 13. januar, dan pred pravoslavnu Novu godinu, mnogi vjernici izbjegavaju naporan fizički rad. Preporučuje se da se dan provedu u mirnom okruženju, sa porodicom, u pripremama za praznik, molitvu i duhovnu obnovu. Vjeruje se da rad, posebno teži, donosi nesreću i ometa duhovnu pripremu.

Tradicionalno se savjetuje da na predvečerje Nove godine ljudi izbjegavaju sukobe, nesuglasice i svađe. Vjeruje se da negativne emocije mogu donijeti nesreću u novoj godini, pa je važno provesti dan u ljubavi, strpljenju i međusobnom razumijevanju.