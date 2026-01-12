Koje običaje treba ispoštovati dan prije pravoslavne Nove godine?

12.01.2026
16:55
Komentari:0
Pravoslavna Nova godina dolazi uz bogatstvo tradicija, običaja i rituala koji se dešavaju danima prije samog praznika, 14. januara.
Pred ovu Novu godinu u mnogim porodicama se obavlja generalno čišćenje kuće. To je dio tradicije, jer se vjeruje da čist dom donosi sreću i blagostanje u novoj godini. Ovaj običaj ima duboko simboličko značenje, jer se vjeruje da čišćenjem vjernici čiste i svoje duhovno stanje, pripremajući se za dolazak praznika.
Pred pravoslavnu Novu godinu, vjernici često posjećuju crkvu i mole se, zahvaljujući za sve dobro što su doživjeli u prethodnoj godini, ali i moleći za blagoslov u godini koja dolazi. U mnogim crkvama, obavljaju se večernje službe, a vjernici traže Božiji blagoslov za mir, zdravlje i prosperitet. Neke porodice se mole i kod kuće, posebno pred prazničnu veče.
Česnica se priprema i na pravoslavnu Novu godinu. U nju se stavlja novčić, a vjeruje se da onaj ko ga pronađe imaće sreće i prosperiteta. Običaj davanja poklona na pravoslavnu Novu godinu nije toliko zastupljen kao na Božić, ali mnoge porodice razmjene male poklone kao znak pažnje i blagoslova. Pokloni su obično simbolični – najčešće se daruju slatkiši, sitnice ili domaći proizvodi.
Na 13. januar, dan pred pravoslavnu Novu godinu, mnogi vjernici izbjegavaju naporan fizički rad. Preporučuje se da se dan provedu u mirnom okruženju, sa porodicom, u pripremama za praznik, molitvu i duhovnu obnovu. Vjeruje se da rad, posebno teži, donosi nesreću i ometa duhovnu pripremu.
Zdravlje
Drevni običaj kod Srba: Šta je vasilica i zašto se pravi baš za Mali Božić?
Tradicionalno se savjetuje da na predvečerje Nove godine ljudi izbjegavaju sukobe, nesuglasice i svađe. Vjeruje se da negativne emocije mogu donijeti nesreću u novoj godini, pa je važno provesti dan u ljubavi, strpljenju i međusobnom razumijevanju.
Društvo
43 min0
Društvo
1 h0
Društvo
2 h0
Društvo
4 h0
Najnovije
Najčitanije
17
04
17
03
16
55
16
54
16
44
Trenutno na programu