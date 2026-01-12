Logo
Prikovan za krevet, Vuk vodi najtežu bitku: Pomozimo heroju sa Manjače

12.01.2026

15:44

Komentari:

0
Прикован за кревет, Вук води најтежу битку: Помозимо хероју са Мањаче
Foto: Printscreen/Instagram/Milada Sukalo

Priča o Vuku Malom (16) sa Manjače dirnula je mnoge širom regiona, kao i naše ljude u zemljama širom svijeta koji žele pomoći. Sem humanitarnog broja 1414, pomoć je moguće uplatiti i putem računa.

Naime, Vuk, veliki d‌ječak heroj s Manjače, u tišini svoga doma vodi bitku za život zajedno sa svojim roditeljima, bratom i sestrom, a kako bi do cilja došao kao pobjednik, potrebna mu je pomoć dobrih ljudi, zbog čega je pokrenuta humanitarna akcija.

Vuk ima 16 godina, a kada je imao devet, utvrđeno je da boluje od Dišenove mišićne distrofije. Sada je prikovan za krevet i potrebna mu je naša pomoć. Kako njemu, tako i njegovoj porodici da im život bude lakši, a Vukovo zdravlje bolje.

Željko Mali, Vukov otac, u razgovoru za "Nezavisne novine" ističe da se Vuk rodio najnormalnije, da su ocjene na porodu bile odlične, te da se normalno razvijao.

"Vuk je prohodao sa dvije godine. Nismo to uzimali toliko za ozbiljno, da je to problem. Međutim, on je krenuo da hoda i imao je malo nestabilan hod. Hodao je do devete godine i onda se krenuo žaliti na bolove u mišićima, da ne može hodati, da ga bole noge, zamarao se puno. I u trenutku kada je bolest uzela maha, pao je u invalidska kolica, bio je u kolicima tri-četiri godine, a poslije je pao u krevet. Tu počinju problemi, počinju da otkazuju organi, jedan po jedan", kaže Mali.

Savez za rijetke bolesti Republike Srpske zajedno sa Gradskom upravom Banjaluka pokrenuo je humanitarni broj 1414 u želji da pomognu Vuku i njegovoj porodici.

U nastavku donosimo žiro-račune za uplatu novca.

Savez za rijetke bolesti Republike Srpske Adiko bank:

Za uplate u KM valuti:

Plaćanje iz inostranstva: BA39 5520002193155125

SWIFT code: HAABBA2B

Sa naznakom Vuk Mali

Humanitarna akcija

Komentari (0)
