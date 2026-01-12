RHMZ: Stiže promjena vremena u Srpsku

Republiku Srpsku narednih dana očekuje uglavnom suvo i toplije vrijeme u odnosu na početak godine, pa će tako biti i sutra naveče, na dočeku pravoslavne Nove godine, rečeno je Srni u Republičkom hidrometeorološkom zavodu.

Nakon što je jutros bilo najhladnije i temperatura vazduha se spuštala i do minus 17 stepeni, meteorolog Milica Đorđević najavila je da slijedi postepeno otopljenje.

"Naredni dani donose priliv toplog vazduha, a počeće da duva i umjeren, povremeno jak jugo, dovoljno da bude toplije", rekla je Đorđevićeva.

Prema njenim riječima, svakim danom će biti sve toplije, ali se sutra ujutro očekuje mraz, malo jači na istoku.

Ona je navela da će sutra naveče, za doček pravoslavne Nove godine, biti suvo, prijatno i temperaturu koja će u većini krajeva u ponoć uglavnom biti u plusu, a na istoku i na planinama oko minus dva-tri stepena Celzijusova.

"U Banjaluci i većini krajeva na sjeveru u ponoć će biti dva do tri stepena, a u Hercegovini osam, možda čak i devet stepeni Celzijusovih", napomenula je Đorđevićeva.

Dodala je da su povremene padavine moguće za vikend, odnosno krajem subote.