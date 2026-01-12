Logo
Large banner

RHMZ: Stiže promjena vremena u Srpsku

12.01.2026

12:01

Komentari:

0
РХМЗ: Стиже промјена времена у Српску
Foto: ATV

Republiku Srpsku narednih dana očekuje uglavnom suvo i toplije vrijeme u odnosu na početak godine, pa će tako biti i sutra naveče, na dočeku pravoslavne Nove godine, rečeno je Srni u Republičkom hidrometeorološkom zavodu.

Nakon što je jutros bilo najhladnije i temperatura vazduha se spuštala i do minus 17 stepeni, meteorolog Milica Đorđević najavila je da slijedi postepeno otopljenje.

"Naredni dani donose priliv toplog vazduha, a počeće da duva i umjeren, povremeno jak jugo, dovoljno da bude toplije", rekla je Đorđevićeva.

Prema njenim riječima, svakim danom će biti sve toplije, ali se sutra ujutro očekuje mraz, malo jači na istoku.

Ona je navela da će sutra naveče, za doček pravoslavne Nove godine, biti suvo, prijatno i temperaturu koja će u većini krajeva u ponoć uglavnom biti u plusu, a na istoku i na planinama oko minus dva-tri stepena Celzijusova.

"U Banjaluci i većini krajeva na sjeveru u ponoć će biti dva do tri stepena, a u Hercegovini osam, možda čak i devet stepeni Celzijusovih", napomenula je Đorđevićeva.

Dodala je da su povremene padavine moguće za vikend, odnosno krajem subote.

Podijeli:

Tagovi:

Vremenska prognoza

Banjaluka

promjena vremena

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Станивуковић има новог одборника, хапшен због сумње да је запалио ауто предсједнику Скупштине Рогатица

Republika Srpska

Stanivuković ima novog odbornika, hapšen zbog sumnje da je zapalio auto predsjedniku Skupštine Rogatica

1 h

1
Bogoljub Zeljkovic Banjaluka

Banja Luka

Zeljković: Gradska uprava da ispuni zahtjeve poljoprivrednika

1 h

0
Познато кад се Никола Јокић враћа на паркет

Košarka

Poznato kad se Nikola Jokić vraća na parket

2 h

0
"Електрокрајина": Највећи број потрошача има струју, екипе на терену

Društvo

"Elektrokrajina": Najveći broj potrošača ima struju, ekipe na terenu

2 h

0

Više iz rubrike

Лучић: Отклоњени готово сви кварови настали усљед сњежних падавина

Društvo

Lučić: Otklonjeni gotovo svi kvarovi nastali usljed snježnih padavina

1 h

0
"Електрокрајина": Највећи број потрошача има струју, екипе на терену

Društvo

"Elektrokrajina": Najveći broj potrošača ima struju, ekipe na terenu

2 h

0
Станари пријавили мушкарца полицији јер им оставља сумњиве предмете: Ради се о црној магији?

Društvo

Stanari prijavili muškarca policiji jer im ostavlja sumnjive predmete: Radi se o crnoj magiji?

4 h

0
Нездрав ваздух у Бањалуци и Приједору

Društvo

Nezdrav vazduh u Banjaluci i Prijedoru

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

17

Vlada Srpske odlučila - srijeda neradni dan

13

15

Zašto neki ljudi ne uživaju u muzici?

13

11

Banjalučki sud izrekao 150 godina zatvora za dilovanje droge!

13

06

Jača "zvijer" nad Rusijom koja uskoro dolazi kod nas

13

04

Ima 35 godina, a bez ijedne bore, evo i kako

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner