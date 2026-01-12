Logo
Lučić: Otklonjeni gotovo svi kvarovi nastali usljed snježnih padavina

SRNA

12.01.2026

11:48

Лучић: Отклоњени готово сви кварови настали усљед сњежних падавина
Foto: Elektro Bijeljina

Radnici "Elektro-Bijeljine" otklonili su gotovo sve kvarove na distributivnoj mreži i elektroenergetskim objektima i tako omogućili redovno snabdijevanje korisnika, rekao je Srni izvršni direktor za terenske operacije ovog preduzeća Milan Lučić.

Lučić je naveo da je preostalo da otklone veći broj kvarova na niskonaponskoj mreži na području Milića i Vlasenice.

On je naglasio da su ekipe iz Bijeljine i Ugljevika i danas na terenu i do se kraja dana očekuje da će svi korisnici imati uredno napajanje.

Direktor "Elektro-Bijeljine" Bojan Savić rekao je ranije da je jedan od glavnih prioriteta rekonstrukcija elektrodistributivne mreže i da se na tome uspješno radi duže od godinu dana.

"Posljednje velike padavine i problemi koje su izazvale najbolji su pokazatelj značaja procesa rekonstrukcije i izgradnje mreže, posebno u onim sredinama gdje je ona stara nekoliko decenija", rekao je Savić.

Elektro Bijeljina

kvarovi

