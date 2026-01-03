Elektro-Bijeljina: Stabilno stanje u distributivnoj mreži

Iako su dani praznika, niže temperature kao i veća potrošnja, stanje distributivne mreže je zadovoljavajuće. Korisnici ne bi trebali da brinu, kažu u "Elektro-Bijeljini".

"Uvijek oko novogodišnjih praznika je najveća potrošnja. Svi distributivni objekti su opterećeni. Imali smo čak i slučajeva da prelazi opterećenje planirano tako da tako da smo imali određene intervencije, morali praviti alternativne pravce napajanja za pojedine potrošače i sve su to naše ekipe završile na terenu i imamo stabilno napajanje, i imaćemo nadamo se za vrijeme praznika i da kažemo za vrijeme ove istorijske potrošnje koja je zabilježena na pojedinim dalekovodima", rekao je Milan Lukić, izvršni direktor za terenske operacije u ODS "Elektro - Bijeljina".

Urađeni su planirani godišnji remonti, čime su otklonjene potencijalne mogućnosti da dođe do nekog kvara, te su spremni za nadolazeću sezonu. Pored čvornih trafo stanica urađene su i revizije dalekovoda i otklonjene „slabe tačke“. Očišćene su i trase distributivnih vodova. "Elektro –Bijeljina" uvodi novi projekat - sistem daljinskog nadzora i upravljanja distributivnih vodova.

"On podrazumijeva da mnogo brže lociramo mjesto kvara, odmah pošaljemo ekipe koje su već spremne i obučene, na mjesto kvara i da naši kupci u što kraćem roku dobiju napajanje električnom energijom. To se odnosi na naše radijalne vodove. Tamo gdje imamo prsten ili tzv.dvostrano napajanje naših kupaca, mi upravljanjem iz distributivnog centra mi naše kupce možemo napojiti sa suprotne strane odnosno sa onog dalekovoda koji trenutno nije u ispadu", rekla je Gordana Đerić, izvršni direktor za upravljanje mrežom u ODS "Elektro - Bijeljina".

Zbog jako velike potrošnje u ovom periodu godine, iz "Elektro-Bijeljine" apeluju za racionalno trošenje električne energije.