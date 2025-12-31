Logo
Paljanski SNSD poručio Kojiću: Nikad se ne pljuje u tanjir iz kojeg se jelo

SRNA

31.12.2025

14:54

0
Iz paljanskog Opštinskog odbora SNSD-a poručili su načelniku opštine Pale Dejanu Kojiću da sredstva koja su amandmanima usmjerena na projekte /prečistač za čistu i pitku vodu, šetalište, biciklističku stazu i kolektor duž Miljacke/ nisu dovoljna za njihovu realizaciju, ali jesu da se počne, te da će, ako vide da ima uslova za to, rebalansom tražiti dodatna sredstva.

"Uz to ćemo se truditi i da putem javnih poziva iz različitih domaćih i međunarodnih fondova nađemo dodatna sredstva za njihovu realizaciju. Znamo da vas boli što nije ispalo sve po Vašem i da ste poznati po naglim reakcijama u tim slučajevima, ali... Sve je to sastavni dio i politike i života i morate se navići na to", poručili su iz SNSD-a Pale načelniku ove lokalne zajednice.

U SNSD-u Pale kažu ako načelnik Kojić misli da nisu svjesni grešaka koje su pravili u proteklim godinama, grdno se vara, jer su ih veoma dobro svjesni i rade na njihovom ispravljanju.

"Svjesni smo mi i da je to što ste Vi na poziciji na kojoj ste, rezultat nekih naših pogrešnih koraka u prošlosti. I kad već pominjemo pogrešne korake, možda je i Vaša podrška nama, iz Vašeg današnjeg ugla gledanja bila greška.

Ali ćemo Vas rado podsjetiti da ste te godine na koju se pozivate i 'propalog' projekta bili dio naše većine i vladajuće koalicije u Palama", odgovorili su iz paljanskog SNSD-a na Kojićevu izjavu u kojoj je naveo da je "rukovodstvo opštine Pale 2020. godine reklo da će biti izgrađeni novo šetalište i biciklistička staza duž obale Miljacke sa ostalim sadržajima koji će poboljšati kvalitet života Paljana".

Iz SNSD-a Pale naglasili su da znaju da se Kojić mora pravdati novim šefovima u stilu - "oprostite mi moju ružnu prošlost", te podsjetili da se Paljani još dobro sjećaju gdje je i ko je bio Dejan Kojić u tom periodu.

"Ali, ostavimo se rasprava u vrijeme praznika. Srećna Nova godina! Želimo Vam mnogo uspjeha u daljem radu i mnogo lične i porodične sreće. I da se u godini koja dolazi bolje sjećate toga da ste dugo bili funkcioner naše većine i da se ne pljuje nikad u tanjir iz kojeg se jelo", poručili su iz SNSD-a Pale aktuelnom načelniku opštine Pale koji je u oktobru napustio DEMOS i pristupio Pokretu "Sigurna Srpska" Draška Stanivukovića.

SNSD Pale

Dejan Kojić

