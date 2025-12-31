Logo
Novogodišnja poruka Medvedeva: Pobjeda Rusije je blizu

Sputnik Srbija

31.12.2025

14:44

Foto: Tanjug/AP

Zamenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev čestitao je svim Rusima predstojeću Novu godinu i poželio blagostanje narodu velike i nepobedive Rusije, istakavši da je 2025. godina bila posebna.

„Dragi prijatelji, pred nama je 2026. godina. Godina za nama, 2025, bila je posebna — godina branilaca Otadžbine i 80. godišnjice velike Pobede“, naveo je Medvedev u video-obraćanju objavljenom na svom Telegram kanalu.

U novogodišnjoj čestitki Medvedev je saopštio da iskreno vjeruje da je pobjeda Rusije blizu.

On je zahvalio Rusima koji Novu godinu provode na frontu, napominjući da je zemlja ponosna na njih i da se raduje njihovom pobjedničkom povratku kući.

„Želim da izrazim ogromnu zahvalnost svima koji Novu godinu dočekuju na frontu, kao i onima koji nesebično rade u pozadini. Ponosni smo na vas i čekamo vas da se vratite kući s pobjedom“, istakao je političar.

Teškoće i dostignuća 2025. godine postali su iskustvo na čijoj osnovi Rusija ide napred, zaključio je on.

Medvedev je podsjetio Ruse da se snaga Rusije ogleda u vjernosti njenim duhovnim osnovama.

(sputnik srbija)

Dmitrij Medvedev

Rusija

pobjeda

