Brat Nemanje Vidića pronađen mrtav

20.01.2026

22:16

Brat fudbalera Nemanje Vidića Dušan pronađen je mrtav.

Nemanja Vidić, bivši fudbaler Mančester junajteda, Zvezde, Intera i Spartaka i proslavljeni reprezentativac Srbije nije se oglašavao povodom porodične tragedije, prenosi Blic.

Dušan je stariji brat Nemanje Vidića. Upravo je uz njega Nemanja počeo da trenira fudbal sa sedam godina u lokalnom klubu Jedinstvo Putevi u Užicu.

Sin je Dragoljuba, penzionisanog radnika valjaonice bakra i Zore, koja je radila kao bankarski službenik.

Za razliku od Nemanje, Dušan se nije profesionalno bavio fudbalom na vrhunskom nivou niti se eksponirao u medijima.

Хитна помоћ

Društvo

Nema više tek tako u Hitnu pomoć! Stigla su nova pravila

