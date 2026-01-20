Brat Nemanje Vidića pronađen mrtav

Nemanja Vidić, bivši fudbaler Mančester junajteda, Zvezde, Intera i Spartaka i proslavljeni reprezentativac Srbije nije se oglašavao povodom porodične tragedije, prenosi Blic.

Dušan je stariji brat Nemanje Vidića. Upravo je uz njega Nemanja počeo da trenira fudbal sa sedam godina u lokalnom klubu Jedinstvo Putevi u Užicu.

Sin je Dragoljuba, penzionisanog radnika valjaonice bakra i Zore, koja je radila kao bankarski službenik.

Za razliku od Nemanje, Dušan se nije profesionalno bavio fudbalom na vrhunskom nivou niti se eksponirao u medijima.