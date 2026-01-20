Brat i sestra dobili dijete: Kćerka ponosna zbog toga

Jedna žena otkrila je kako je saznala da su joj majka i otac rođeni brat i sestra, tvrdeći pritom da su njeni roditelji zbog toga ponosni.

Kameron Keler, umjetnica i model, kaže da je porodična dinamika u njenoj kući mnogima nezamisliva, ali da je u mjestu u kom je odrasla takav odnos bio, kako navodi, donekle „normalizovan“.

Kameron je na TikToku podijelila detalje svoje neobične porodične priče sa više od 36.000 pratilaca, objašnjavajući kako su se njeni roditelji upoznali.

Navodi da je iz malog, ruralnog mjesta u američkoj saveznoj državi Novi Meksiko, gdje se, kako kaže, „dešava mnogo čudnih stvari“. Prema njenim riječima, njena majka je radila u jednom restoranu kada je ušao njen davno izgubljeni brat, a budući otac Kameron.

Godinama nisu znali da su u srodstvu

U jednom od video-zapisa Kameron tvrdi da njeni roditelji dugo nisu znali da su u krvnom srodstvu.

„Počeli su da se zabavljaju prije nego što su znali da su u rodu“, rekla je. „A kada su saznali… bili su veoma religiozni, pa su uvijek pominjali Adama i Evu kada god bi se govorilo o razmnožavanju.“

Dodala je da su ona i brat često postavljali pitanja o svom porijeklu, jer njihova porodica nije ličila na „tipičnu“.

„Išli bismo kod drugih ljudi i videli da je sve drugačije“, rekla je, piše Ladbible.

„Roditelji bi nam govorili: ‘Treba da sledimo Bibliju i Adamove i Evine korake.’“

Kako je saznala istinu

Kameron kaže da joj roditelji nikada nisu zvanično „seli i objasnili“ kakav je njihov odnos.

„Upoređujem to sa ljudima koji su usvojeni“, rekla je u jednom snimku.

„Nikada to nije bilo tabu. Mislim da je to zato što je u mom kraju to bilo normalizovano.“

Dodala je da je oduvijek znala istinu.

„Živim u jako malom gradu. Uvijek smo znali. Bili su pomalo ponosni na to.“

Kao dijete, Kameron priznaje da joj je činjenica da su joj roditelji „krvni brat i sestra“ djelovala čak zanimljivo.

„Pričala sam svima u školi“, rekla je.

U petom razredu, učiteljica ju je povukla u stranu.

„Rekla mi je: ‘Mislim da ne bi trebalo da govoriš ljudima ovo.’“

Kako se to uopšte dogodilo?

Ključno pitanje koje su mnogi postavili jeste kako dvoje ljudi rođenih od istih roditelja ne zna jedno za drugo?

Prema Kameron, njena baka je preminula dok su oboje bili mali. Njenu majku je odgajala tetka, dok je deda brinuo o njenom ocu.

Zbog dugogodišnje razdvojenosti, nisu znali da drugo postoji, sve dok se nisu upoznali i započeli vezu u tinejdžerskim godinama.

Danas: zajedno, ali distancirani

Kameron kaže da su joj roditelji i dalje zajedno, ali da ona sa njima nema blizak odnos.

Naglasila je i da svoju priču ne dijeli kako bi normalizovala incest, već da bi ljudima približila svoje lično iskustvo.