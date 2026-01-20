100 miliona KM za borce: Traži se i banjsko liječenje, penzija sa 60 godina

Autor:Marijana Iveljić
20.01.2026
19:09
Komentari:2
100 miliona KM iz republičkog budžeta za sve kategorije boračke populacije, identifikaciona kartica. Između ostalog, trebalo bi da se nađe u izmjenama Zakona o borcima. Definisaće se i postojeća i uvesti nova prava borcima. Plan je da se izmjene usvoje po hitnoj proceduri i po svemu sudeći u narednom mjesecu će pred poslanike.
"Vrlo dobro znate da je budžet za ovu godinu u iznosu većem za preko 100 miliona u odnosu na prošlu godinu. Osnovni razlog jeste rad na izmjenama i dopunama postojećeg zakona o pravima borac i to će na neki način sigurno biti prioritet moj, a trebao bi biti i prioritet Vlade da ga što prije uradimo jer će on da tako kažem usisati tih 100 miliona i podijeliti ih boračkoj populaciji", kaže Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite.
Precizno utvrđivanje osnovice za novčana primanja, još jedan je od prioriteta u izmjenama zakona o borcima, na šta se dugo čekalo.
"Sada je definitivno ovim prijedlogom utvrđeno na koji način se definišu te osnovice i to je jako dobro, tako da je ta osnovica definisana u iznosu od 70% od prosječne mjesečne plate za određene kategorije i određena prava i 50% za druge kategorije i druga prava i određena je za borački dodatak i novčanu pomoć u jednom procentualnom iznosu koji je 0,288", kaže Slobodan Župljanin, predsjednik Organizacije starješina VRS.
Povećanje boračkog dodatka i revizija učešća u ratu, neki su od zahtjeva trebinjske boračke organizacije.
"Dobro je poznato da vjerujte i sada ima veći broj boraca nego što je učestvovalo u samom ratu. Podnijeli smo zahtjev takođe da svi borci sa napunjenih 60 godina bez obzira na to koliko imaju radnog staža budu penzionisani, da borci imaju pravo i na banjsko liječenje", kaže Petar Vuković, predsjednik Skupštine Boračke organizacije Trebinje.
Borci očekuju i uvođenje naknade za odlikovanja Republike Srpske i da resorno ministarstvo kod smrti borca najviših kategorija obezbijedi novčana sredstva u vidu pomoći porodici. Za Boračku organizaciju Republike Srpske najznačajnije je da se omogući dodatno primanje borcima starijim od 65 godina koji žive isključivo od boračkog dodatka.
