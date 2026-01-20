Logo
Large banner

100 miliona KM za borce: Traži se i banjsko liječenje, penzija sa 60 godina

Autor:

Marijana Iveljić

20.01.2026

19:09

Komentari:

2
100 милиона КМ за борце: Тражи се и бањско лијечење, пензија са 60 година

100 miliona KM iz republičkog budžeta za sve kategorije boračke populacije, identifikaciona kartica. Između ostalog, trebalo bi da se nađe u izmjenama Zakona o borcima. Definisaće se i postojeća i uvesti nova prava borcima. Plan je da se izmjene usvoje po hitnoj proceduri i po svemu sudeći u narednom mjesecu će pred poslanike.

"Vrlo dobro znate da je budžet za ovu godinu u iznosu većem za preko 100 miliona u odnosu na prošlu godinu. Osnovni razlog jeste rad na izmjenama i dopunama postojećeg zakona o pravima borac i to će na neki način sigurno biti prioritet moj, a trebao bi biti i prioritet Vlade da ga što prije uradimo jer će on da tako kažem usisati tih 100 miliona i podijeliti ih boračkoj populaciji", kaže Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite.

Precizno utvrđivanje osnovice za novčana primanja, još jedan je od prioriteta u izmjenama zakona o borcima, na šta se dugo čekalo.

"Sada je definitivno ovim prijedlogom utvrđeno na koji način se definišu te osnovice i to je jako dobro, tako da je ta osnovica definisana u iznosu od 70% od prosječne mjesečne plate za određene kategorije i određena prava i 50% za druge kategorije i druga prava i određena je za borački dodatak i novčanu pomoć u jednom procentualnom iznosu koji je 0,288", kaže Slobodan Župljanin, predsjednik Organizacije starješina VRS.

Povećanje boračkog dodatka i revizija učešća u ratu, neki su od zahtjeva trebinjske boračke organizacije.

"Dobro je poznato da vjerujte i sada ima veći broj boraca nego što je učestvovalo u samom ratu. Podnijeli smo zahtjev takođe da svi borci sa napunjenih 60 godina bez obzira na to koliko imaju radnog staža budu penzionisani, da borci imaju pravo i na banjsko liječenje", kaže Petar Vuković, predsjednik Skupštine Boračke organizacije Trebinje.

Borci očekuju i uvođenje naknade za odlikovanja Republike Srpske i da resorno ministarstvo kod smrti borca najviših kategorija obezbijedi novčana sredstva u vidu pomoći porodici. Za Boračku organizaciju Republike Srpske najznačajnije je da se omogući dodatno primanje borcima starijim od 65 godina koji žive isključivo od boračkog dodatka.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi:

borci

Borački dodatak

Komentari (2)
Large banner

Pročitajte više

Додиков предмет ускоро пред Стразбуром

Republika Srpska

Dodikov predmet uskoro pred Strazburom

1 h

0
Обрачун који је запалио свијет: Пљуште критике на рачун организатора

Ostali sportovi

Obračun koji je zapalio svijet: Pljušte kritike na račun organizatora

1 h

0
ЕУ одговара на Трампове пријетње: Обустављају важан трговински споразум?

Svijet

EU odgovara na Trampove prijetnje: Obustavljaju važan trgovinski sporazum?

1 h

0
Трамп објавио приватне поруке Макрона: Шта је рекао, а шта је мислио?

Svijet

Tramp objavio privatne poruke Makrona: Šta je rekao, a šta je mislio?

1 h

0

Više iz rubrike

Додиков предмет ускоро пред Стразбуром

Republika Srpska

Dodikov predmet uskoro pred Strazburom

1 h

0
Кошарац: Спремни смо да предложимо увођење заштитних мјера

Republika Srpska

Košarac: Spremni smo da predložimo uvođenje zaštitnih mjera

6 h

0
Званичници Српске на слави митрополита бањалучког Јефрема

Republika Srpska

Zvaničnici Srpske na slavi mitropolita banjalučkog Jefrema

8 h

1
Додик честитао Јовањдан

Republika Srpska

Dodik čestitao Jovanjdan

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

10

Loto rezultati 6. kola (20. januar 2026): Izvučeni brojevi i Džoker kombinacija

20

01

Blagi porast rođenih beba u Bijeljini

19

57

Trenutak istorije! Evropa je upravo odgovorila Trampu i Americi

19

52

Nova fiskalizacija daje rezultate: Manje prekršajnih naloga

19

42

Stanovnici Grenlanda upozoreni: Spremite se za moguću invaziju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner