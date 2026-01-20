Logo
Large banner

Zvaničnici Srpske na slavi mitropolita banjalučkog Jefrema

20.01.2026

12:18

Komentari:

0
Званичници Српске на слави митрополита бањалучког Јефрема
Foto: SRNA

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i lider SNSD-a Milorad Dodik prisustvuju u Banjaluci proslavi Jovanjdana, krsne slave Njegovog visokogpreosveštenstva mitropolita banjalučkog Jefrema.

Slavi prisustvuju i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir i biskup banjalučki Željko Majić.

Sabor Svetog Jovana Krstitelja - Jovanjdan, jedan od praznika posvećenih svetitelju i proroku koji je najavio dolazak Spasitelja i krstio ga na rijeci Jordan, proslavlja se danas u svim hramovima Srpske pravoslavne crkve (SPC) i u pravoslavnim domovima kao jedna od najčešćih srpskih slava.

Podijeli:

Tagovi:

episkop banjalučki Jefrem

Jovanjdan

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Додик честитао Јовањдан

Republika Srpska

Dodik čestitao Jovanjdan

2 h

0
Нуждић: У логору "Силос" човјечност свакодневно умирала

Republika Srpska

Nuždić: U logoru "Silos" čovječnost svakodnevno umirala

2 h

0
Тришић Бабић: Нова Влада предуприједиће сваки покушај из Сарајева да угрози Српску

Republika Srpska

Trišić Babić: Nova Vlada preduprijediće svaki pokušaj iz Sarajeva da ugrozi Srpsku

15 h

0
Додик: Промијенили смо метод

Republika Srpska

Dodik: Promijenili smo metod

18 h

4

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

25

Bugarski predsjednik podnio ostavku na tu fuknciju

13

19

Zahar o Goci Lazarević: "Nisam je prepoznao od botoksa"

13

16

Preminula pjevačica Beti Đorđević

13

05

Majka koja je kćerkicu (3) bacila u ledenu Savu dobila 15 godina zatvora

12

51

Prijedorčanina terete da je sa ženskom čarapom na glavi opljačkao pumpu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner