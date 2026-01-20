Zvaničnici Srpske na slavi mitropolita banjalučkog Jefrema

20.01.2026
12:18
Komentari:0
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i lider SNSD-a Milorad Dodik prisustvuju u Banjaluci proslavi Jovanjdana, krsne slave Njegovog visokogpreosveštenstva mitropolita banjalučkog Jefrema.
Slavi prisustvuju i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir i biskup banjalučki Željko Majić.
Sabor Svetog Jovana Krstitelja - Jovanjdan, jedan od praznika posvećenih svetitelju i proroku koji je najavio dolazak Spasitelja i krstio ga na rijeci Jordan, proslavlja se danas u svim hramovima Srpske pravoslavne crkve (SPC) i u pravoslavnim domovima kao jedna od najčešćih srpskih slava.
