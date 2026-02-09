Graorac: Prioritet traženje nestalih

Traženje nestalih ostaje jedno od najhumanijih i najvažnijih pitanja kojim se bavi Republička organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila i od njega neće odustati, poručila je u Srpcu predsjednica te organizacije Isidora Graorac.

Graorčeva je istakla da republička organizacija, iako još nije formirano posebno tijelo koje bi se isključivo bavilo ovim pitanjem, nastoji da se još odlučnije bori za rezultate.

Ona je na sjednici Skupštine Opštinske organizacije u Srpcu govorila i o prednacrtu izmjena zakona o pravima boraca, porodica poginulih, zarobljenih i nestalih boraca, posebno istakavši unapređenje obračuna porodičnih invalidnina i nova prava za djecu bez oba roditelja.

- Veliki broj naših korisnika mnoga sredstva troše na liječenje i zdravstvena zaštita je nešto na šta trebamo staviti akcenat u ovoj godini. Takođe, mnogo godina je prošlo i još imamo više od 1.600 lica koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Ne traže svi posao, ali oni koji žele treba im pružiti priliku da rade i da svojim zaposlenjem omoguće sebi normalan život - naglasila je Graorčeva.

Ona je izrazila zadovoljstvo obilježavanjem Dana sjećanja na stradanje Srpčana na ozrensko-vozućkom ratištu, te pohvalila doprinos Organizacije iz Srpca aktivnostima Memorijalnog centra Republike Srpske.

Predsjednik Opštinske organizacije zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srbac Dragutin Stanojević rekao je da će prioriteti i u narednom periodu ostati traženje nestalih lica i zapošljavanje djece poginulih boraca, naglasivši da proces identifikacije nestalih i dalje nailazi na brojne poteškoće.

On je najavio nastavak aktivnosti na sanaciji spomen-obilježja i izgradnji monumentalnog spomenika na mjestu formiranja Prve srbačke lake pješadijske brigade.

Sjednici su prisustvovali i načelnik Odjeljenja za opštu upravu opštine Srbac Duško Mitrić i predsjednik Gradske organizacije porodica poginulih i nestalih boraca i civila Banjaluka Bojan Keleman, koji su istakli dobru saradnju sa opštinskom organizacijom.

Na današnjoj sjednici, uz učešće 21 delegata, razmatrani su i jednoglasno usvojeni izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za 2025. godinu, kao i plan rada za 2026. godinu.