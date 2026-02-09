Peleg: Ćudićeva širi mržnju prema Jevrejima

Izvor:
SRNA
09.02.2026
22:38
Komentari:0
Ambasadorka Izraela u BiH Galit Peleg poručila je da rasistička i antisemitska retorika predsjednika Naše stranke Sabine Ćudić i širenje mržnje prema Jevrejima, podstiču podjele i provokacije, te potkopavaju bilateralne odnose.
Pelegova je u saopštenju ukazala da BiH, ukoliko želi biti dio Evrope, mora reći ne fašizmu, islamofobiji i ksenofobiji, ali i stati ukraj korištenju antisemitske terminologije i narativa - bez izuzetka.
Scena
Rada Manojlović otkrila da li je ugradila silikone
- Posebno je obeshrabrujuće svjedočiti iznova i iznova kako lokalni političari iskorištavaju napade na Izrael kao sredstvo za unapređenje vlastitog položaja u domaćoj politici. Takva retorika podstiče podjele i provokacije, umjesto da podstiče dijalog, te ujedno potkopava vrstu bilateralnih odnosa koje bi jedna napredna evropska zemlja nastojala da promoviše - navela je Pelegova reagujući na današnje izjave Ćudićeve.
Ona je istakla da je samo dvije sedmice nakon Dana sjećanja na Holokaust, duboko uznemirujuće čuti "rasističke i antisemitske optužbe koje se tako ležerno i javno iznose".
- Ćudićeva opširno govori o islamofobiji, i to s pravom, jer se mržnja prema bilo kojoj grupi mora osuđivati. Ipak, čini se da nema poteškoća u širenju mržnje prema Jevrejima. Ovaj dvostruki standard nemoguće je ignorisati - naglasila je Pelegova.
Republika Srpska
Minić: Sastanak sa Zampolijem potvrđuje neke nove vjetrove
Ona je podsjetila da je jevrejska zajednica u Sarajevu danas malobrojna, te da je u velikoj mjeri čine preživjeli Holokausta i njihovi potomci.
- Nekada ponosna i napredna zajednica svedena je na onu koja se osjeća prisiljenom da skriva jevrejske simbole iz straha od neprijateljstva - upravo zbog stavova i izjava kakve vi promovišete - navela je ona.
Pelegova je upitala na koje vrijednosti Sabina Ćudić tačno misli kada govori o "evropskim vrijednostima", da li na one koje su se zastupale u zloglasnim četrdesetim godinama prošlog vijeka.
- Istorija nas je, uz nepodnošljivu cijenu, naučila kuda mogu odvesti demonizacija, dehumanizacija i antisemitski jezik. Ona govori o tijelima djece. Da je gospođa Ćudić, kao što je to učinio Milorad Dodik, odlučila da posjeti Izrael, svojim očima bi vidjela mlade Izraelce - Jevreje, muslimane i hrišćane koji su ubijeni, mučeni i oteti od onih čija "humanitarna prava" ona tako strastveno brani - istakla je Pelegova.
Auto-moto
Novi automobili postaju luksuz
Ambasadorka Izraela u BiH je poručila da evropske vrijednosti nisu selektivne i ne mogu se primjenjivati samo na ciljeve koji su politički pogodni.
Sabina Ćudić je danas, komentarišući sastanke lidera SNSD-a Milorada Dodika sa premijerom Izraela Benjaminom Netanijahuom, izjavila da se "nije teško sastati sa kabinetom gospodina Netanijahua - samo prethodno morate biti spremni preskočiti preko dječijih tijela".
Najnovije
Najčitanije
22
48
22
45
22
44
22
38
22
37
Trenutno na programu