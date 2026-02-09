Peleg: Ćudićeva širi mržnju prema Jevrejima

Ambasadorka Izraela u BiH Galit Peleg poručila je da rasistička i antisemitska retorika predsjednika Naše stranke Sabine Ćudić i širenje mržnje prema Jevrejima, podstiču podjele i provokacije, te potkopavaju bilateralne odnose.

Pelegova je u saopštenju ukazala da BiH, ukoliko želi biti dio Evrope, mora reći ne fašizmu, islamofobiji i ksenofobiji, ali i stati ukraj korištenju antisemitske terminologije i narativa - bez izuzetka.

Scena Rada Manojlović otkrila da li je ugradila silikone

- Posebno je obeshrabrujuće svjedočiti iznova i iznova kako lokalni političari iskorištavaju napade na Izrael kao sredstvo za unapređenje vlastitog položaja u domaćoj politici. Takva retorika podstiče podjele i provokacije, umjesto da podstiče dijalog, te ujedno potkopava vrstu bilateralnih odnosa koje bi jedna napredna evropska zemlja nastojala da promoviše - navela je Pelegova reagujući na današnje izjave Ćudićeve.

Ona je istakla da je samo dvije sedmice nakon Dana sjećanja na Holokaust, duboko uznemirujuće čuti "rasističke i antisemitske optužbe koje se tako ležerno i javno iznose".

- Ćudićeva opširno govori o islamofobiji, i to s pravom, jer se mržnja prema bilo kojoj grupi mora osuđivati. Ipak, čini se da nema poteškoća u širenju mržnje prema Jevrejima. Ovaj dvostruki standard nemoguće je ignorisati - naglasila je Pelegova.

Republika Srpska Minić: Sastanak sa Zampolijem potvrđuje neke nove vjetrove

Ona je podsjetila da je jevrejska zajednica u Sarajevu danas malobrojna, te da je u velikoj mjeri čine preživjeli Holokausta i njihovi potomci.

- Nekada ponosna i napredna zajednica svedena je na onu koja se osjeća prisiljenom da skriva jevrejske simbole iz straha od neprijateljstva - upravo zbog stavova i izjava kakve vi promovišete - navela je ona.

Pelegova je upitala na koje vrijednosti Sabina Ćudić tačno misli kada govori o "evropskim vrijednostima", da li na one koje su se zastupale u zloglasnim četrdesetim godinama prošlog vijeka.

- Istorija nas je, uz nepodnošljivu cijenu, naučila kuda mogu odvesti demonizacija, dehumanizacija i antisemitski jezik. Ona govori o tijelima djece. Da je gospođa Ćudić, kao što je to učinio Milorad Dodik, odlučila da posjeti Izrael, svojim očima bi vidjela mlade Izraelce - Jevreje, muslimane i hrišćane koji su ubijeni, mučeni i oteti od onih čija "humanitarna prava" ona tako strastveno brani - istakla je Pelegova.

Auto-moto Novi automobili postaju luksuz

Ambasadorka Izraela u BiH je poručila da evropske vrijednosti nisu selektivne i ne mogu se primjenjivati samo na ciljeve koji su politički pogodni.

Sabina Ćudić je danas, komentarišući sastanke lidera SNSD-a Milorada Dodika sa premijerom Izraela Benjaminom Netanijahuom, izjavila da se "nije teško sastati sa kabinetom gospodina Netanijahua - samo prethodno morate biti spremni preskočiti preko dječijih tijela".